Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Son kabine toplantısı hangi tarihte?

Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek. Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta ve Kabine Toplantısı gündemi nedir gündeme geliyor. 2024 yılında geçerli olacak asgari ücrete Kabine toplantısında geniş yer ayrılacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Son kabine toplantısı hangi tarihte?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Kabine Toplantısı 27 Aralık 2023 tarihinde gerçekleşecektir. Yeni asgari ücretin hafta içinde açıklanması öngörülürken, enflasyon üzerinden yapılan hesaplamaya göre asgari ücret zammında alt sınır yüzde 40. Refah payının da bu orana eklenmesi durumunda asgari ücrete yapılacak zam yüzde 50'leri bulabilir.

KABİNE TOPLANTISI'NDA ASGARİ ÜCRET AÇIKLANACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, son durumla ilgili Kabine'yi bilgilendirecek. Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmalarında gelinen son noktayı anlatacak.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar ise şu şekilde:

Yüzde 35'lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira

Yüzde 40'lık zamda 15 bin 962 lira

Yüzde 45'lik zamda 16 bin 532 lira

Yüzde 50'lik zamda 17 bin 103 lira

Yüzde 55'lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak.