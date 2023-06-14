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Jandarma Teşkilatının 184. kuruluş yıl dönümünde şehitler anıldı

Genel Haberleri

Jandarma Teşkilatının 184. kuruluş yıl dönümünde Edirnekapı Şehitliği'nde tören düzenlendi Jandarma Teşkilatının 184. kuruluş yıl dönümünde Edirnekapı Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Jandarma Teşkilatının 184. kuruluş yıl dönümünde Edirnekapı Şehitliği'nde tören düzenlendi

İSTANBUL - Jandarma Teşkilatının 184. kuruluş yıl dönümünde Edirnekapı Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak dua edildi. Törene, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara ve jandarma personeli katıldı. Program, şehit kabirlerine karanfil bırakılmasının ardından son buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Caner Sönmez - Genel

Edirnekapı İstanbul Jandarma Genel Haberler

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