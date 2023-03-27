İZSU İzmir su kesintisi: 27-28 Mart İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 28 Mart İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 28 Mart İzmir su kesintisi saatleri...
İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BORNOVA
|LAKA
|27.03.2023 saat 15:55ile 17:55 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Müteahhit Çalışması
|LAKA KOYUNUN TAMAMI SU ALAMAZ DEPO BAGLANTISI YAPILACAK
|MENEMEN
|TÜRKELLİ, FATİH, YILDIRIM
|27.03.2023 saat 17:30ile 19:30 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|SELÇUK
|ÇAMLIK
|23.03.2023 saat 13:25ile 15:25 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|yedibilgeler mevkiii
|TORBALI
|YAZIBAŞI
|27.03.2023 saat 16:45ile 19:45 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|SADECE KARABAG SOKAK 'DA ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR