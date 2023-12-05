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İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Aralık İstanbul deprem oldu mu?

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5 Aralık tarihinde İstanbul'da deprem olduğu yönünde iddialar gündeme geldi. İstanbul halkı arasında deprem olduğu konuşulurken, Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri araştırılıyor. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Aralık İstanbul deprem oldu mu? İşte detaylar...

İstanbul'da deprem mi oldu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre meydana gelen son depremler araştırılmaktadır. Az önce İstanbul'da deprem oldu mu merak konusu oldu. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Aralık İstanbul deprem oldu mu? Detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre meydana gelen son deprem Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4 Aralık saat 14.20'de gerçekleşmiştir.

İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Aralık İstanbul deprem oldu mu?

"40'A YAKIN ARTÇI SARSINTI OLDU"

Dün sabah saatlerinde Gemlik Körfezi'nde meydana gelen ve İstanbul dahil birçok kentte hissedilen 5.1 şiddetindeki deprem panik yarattı. Depremle ilgili konuşan Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, 40'a yakın artçı sarsıntı olduğunu söyledi.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Deprem 3. Sayfa Gündem Yaşam Haberler

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