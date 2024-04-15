İran, 300'den fazla insansız hava aracıyla İsrail'e hava saldırısı düzenlemesinin ardından İran İsrail'e neden saldırıyor ve İran İsrail'e ne dedi soruları gündeme geliyor. İran İsrail arasında ne oldu ve İran-İsrail savaşında son durum nedir vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İran İsrail'e ne dedi? İran, İsrail'e neden saldırıyor? İran İsrail arasında ne oldu? Detaylar haberimizdedir…

İRAN, İSRAİL'E NEDEN SALDIRIYOR?

İsrail'in 1 Nisan'da İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlediği ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nda görevli 2 general ile toplam 7 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından iki ülke arasında gerilim tırmandı. İran kanadından misilleme yapılacağı belirtilen saldırılar ise gece yarasından itibaren başladı. Gece geç saatlerde İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada 'Gerçek vaad' adı verilen operasyon ile İsrail'de belirlenen hedeflere 100'den fazla insansız hava aracı ve füze saldırısının gerçekleştirildiği belirtildi. Hava saldırısı ile ilgili İran'ın Birleşmiş Milletler misyonunun açıklamasında, "İran'ın BM anlaşmasının 51. Maddesindeki meşru müdafaa hakkına dayanan askeri hamlesi, Siyonist rejimin Şam'daki diplomatik binalarımıza saldırısına cevaptır. Mesele sonuçlanmıştır diyebiliriz. İsrail'e misilleme yapıldı, bir hata daha yaparsa cevap daha sert olacaktır" denildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı basın açıklamasında, İran'dan havalanan onlarca İHA'nın İsrail'e doğru ilerlediğini duyurdu.

İsrail hava ve deniz kuvvetlerinin İsrail'e ulaşması saatler sürebilecek İHA'ları takip ettiğini belirten Hagari, ülke genelinde GPS sisteminde bozulmalar yaşanabileceğini aktardı.

Hagari, İsrail'deki saldırı alarmlarının İHA'ların ancak hedeflere yöneldiğinde çalacağını belirterek, İHA'ları bir an önce önlemeye çalışacaklarını belirtti.

İsrail devlet televizyonu KAN, Hagari'nin açıklamasından önce, İran'ın onlarca İHA ile İsrail'e saldırı başlattığını duyurmuştu.

İsrail makamları saldırıların askeri hedeflere düzenlenmesini değerlendirdi. İsrail savaş kabinesi ve ardından güvenlik kabinesinin bu gece Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı'nda toplanacağı aktarıldı.

İsrail Başbakanlık devlet uçağının saldırıda vurulabilmesi endişesiyle havalandığı belirtildi.

İsrail'den Kanal 12'nin haberine göre, İsrail hava sahası bu gece 01.00'e kadar kapatıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden İsrail yönüne havalanan uçakların rotalarından geri döndüğü, hava radar sistemlerine yansıdı.

İRAN İSRAİL ARASINDA NE OLDU?

ABD basınında çıkan haberlerde, İran'ın, 1 Nisan'da Suriye'deki büyükelçilik yerleşkesindeki konsolosluk binasını vuran İsrail'e karşı bugün veya en geç yarına kadar karşılık vermeye hazırlandığı belirtilmişti. İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini belirterek, "Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacak." ifadelerini kullanmıştı. ABD Başkanı Joe Biden da İran'ın İsrail'e yönelik saldırı tehditleri karşısında Tel Aviv'e "sarsılmaz" şekilde destek vermeye devam edeceklerini belirtmişti. Fransa, bölgede tırmanan gerilim üzerine Fransız vatandaşlarının İran, Lübnan, İsrail ve Filistin topraklarına gitmekten kesinlikle kaçınmaları çağrısı yapılmıştı. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ise "İran topraklarından bize saldırırsa karşılık vereceğiz, İran'a saldıracağız." açıklamasını yapmıştı.

ABD, İSRAİL AÇIKLARINA SAVAŞ GEMİSİ DEMİRLEDİ

ABD'nin gelişmiş savunma sistemlerine sahip savaş gemisinin İsrail kıyılarına demir attığı bildirildi. Konuya dair haber, İsrail televizyonu Kanal 14'te yayımlandı. Haberde, ABD'ye ait gelişmiş savunma sistemleriyle donanımlı füze gemisinin İsrail açıklarına demirlediği belirtildi.

"İRAN SALDIRISININ 24-48 SAATTE GERÇEKLEŞME İHTİMALİ VAR"

Bunun, yakın zamanda İran'ın İsrail'e füze saldırısı düzenlemesi durumunda yardımcı olacağı vurgulanan haberde, ismini açıklamak istemeyen İsrailli bir yetkilinin şu sözlerine yer verildi: "İsrail, İran'ın kendisine doğrudan düzenleyeceği saldırıya hazırlanıyor. İsrail'in kuzeyi veya güneyine düzenlenmesi muhtemel İran saldırısının önümüzdeki 24-48 saatte gerçekleşme ihtimali var."

BEYAZ SARAY: TEHDİT GERÇEK VE ÇOK CİDDİ

Beyaz Saray, İran'ın Suriye'deki konsolosluk binasının bombalanmasına misilleme olarak İsrail'e saldırı düzenleme tehdidinin çok ciddi olduğunu bildirdi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, çevrim içi toplantıda gazetecilere verdiği demeçte, "Burada İran'dan gelebilecek potansiyel tehdidin hala gerçek, geçerli ve kesinlikle inandırıcı olduğuna inanıyoruz ve bunu elimizden geldiğince yakından izliyoruz." dedi. Kirby, "Odak noktamız İsrailli mevkidaşlarımızla görüşmeler yapmak ve sadece konuşmak değil, aynı zamanda onların ihtiyaç duydukları şeye sahip olduklarından ve kendilerini savunabildiklerinden emin olmak." diye konuştu. ABD'nin İsrail'in savunması ve meşru müdafaası konusundaki taahhütlerinde "ciddi olduklarını" ifade eden Kirby, İran'ın muhtemel saldırısına karşı alınan tedbirlerle ilgili detay vermedi.