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Trabzonspor'da 4 yıldız birden kadro dışı bırakıldı

Trabzonspor'da 4 yıldız birden kadro dışı bırakıldı
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Sezon başından bu yana kötü gidişata engel olamayan Trabzonspor'da Mislav Orsiç, Stefano Denswil, Enis Bardhi ve Umut Bozok kadro dışı bırakıldı.

Kötü gidişatı bir türlü durduramayan Trendyol Süper Lig ekibi Trabzonspor'dan kadro dışı kararı geldi.

4 YILDIZ KADRO DIŞI

Bordo-mavili takım; Mislav Orsic, Stefano Denswil, Enis Bardhi ve Umut Bozok'un takımdan ayrı çalışacağını açıkladı.

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde;

"Başkanımız Ertuğrul Doğan, Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas ve Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'in bugün (10.11.2024) gerçekleştirmiş olduğu toplantı sonucunda Profesyonel futbolcularımız Mislav Orsiç, Stefano Denswil, Enis Bardhi ve Umut Bozok'un, performanslarını arttırmaya yönelik olarak takımdan ayrı çalıştırılmalarına karar verilmiştir."

TRABZONSPOR'UN LİGDEKİ DURUMU

11 haftası geride kalan Süper Lig'de 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Abdullah Avcı ile başladığı sezona Şenol Güneş ile devam eden bordo-mavililer, topladığı 12 puanla şu anlık 13. sırada yer alıyor. Karadeniz ekibi tüm mağlubiyetlerini son 3 haftada aldı. (Göztepe, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor)

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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