İnorganik maddeler nedir, nelerdir? Organik ve inorganik maddelere örnekler! İnorganik maddelerin özellikleri nelerdir?

Organik ve inorganik maddeler nelerdir, bileşikler nelerdir merak ediliyor. Kimya sınavlarında karşımıza çıkabilecek olan organik ve inorganik konusu için sizlere en fayda veren ders notlarını paylaşacağız. Peki, inorganik maddeler nelerdir? Organik maddeler nelerdir? İnorganik ve organik maddelere örnekler nelerdir? Ayrıntılar yazımızda.

İNORGANİK MADDE NEDİR?

Kimyada organik olmayan maddelere inorganik madde denir. İnorganik maddeler yapısında karbon-hidrojen bağı içermeyen bileşikler ve maddelerdir. Örnek vermek gerekirse, Su yani H2O inorganik madde olarak geçiyor yapısında Karbon atomu içermediği için. Diğer taraftan formaldehit yani CH2O bileşikleri organik madde olarak geçmektedir. Çünkü bunların yapısında C ve H atomu bulunuyor. Kısacası eğer bir bileşikte C ve H atomları varsa o bileşik genellikle organik olarak tanımlanır. Fakat C ve H yoksa inorganik olur.

İnorganik maddeler, suda çözünebilen, hızlı tepkime veren ve iyonik bağlı olan maddelere verilen addır. Organik maddeler canlı kaynaklarda bulunabilirken, inorganik maddelerde canlı madde yer almaz.

İnorganik maddeler genellikle asit, tuz, baz, mineral vb. maddelerdir. Organik maddeler ise karbonhidrat, ATP, yağlar, nükleik asit vb. maddelerdir. İnorganik maddeler canlı yapısında bulunabilir fakat kendileri canlı olarak geçmez. Herhangi bir canlı tarafından da üretilmezler.

İnorganik bileşikler ve maddeler doğadan hazır olarak alınan maddelerdir. Su (H2O) dışındaki inorganik maddeler üretilebilir. Bu maddelerin hemen hemen hepsinde Karbon bulunmaz. Zaten Karbon ve Hidrojen yer alan maddeler genellikle organik maddeler oluyor.

İNORGANİK MADDELERİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

- İnorganik maddelerin temel kaynağı mineral ve (CO2) karbondioksittir.

- Bu maddelerin tepkimeleri çok hızlıdır.

- İnorganik maddelerin yapısında C (Karbon) ve H (Hidrojen) bulunur.

- Bu maddeler kokusuzdur. Yani inorganik maddelerin kokusu bulunmaz.

- İnorganik maddeler genellikle yanmaz maddelerden oluşuyor. Örneğin Su (H2O)

- Bu maddeler genellikle canlıların yaşadığı ortamlarda bulunur.

- Karbon atomu içermeyen kimyasal bileşikler inorganik madde olarak adlandırılıyor.

- İnorganik maddeler suda çözünürler. Ek olarak bu maddeler suda çok iyi çözünür ve elektrik akımını güzel bir şekilde iletirler.

- Bu maddeler sindirilmeden kolay bir şekilde hücre zarından geçebilirler.

- İnorganik maddeler canlı olmayan kaynaklarda bulunmaktadır.

ORGANİK VE İNORGANİK MADDELERE ÖRNEKLER NELERDİR?

Organik maddelere örnekler:

- Karbonhidrat

- Nükleik Asit

- ATP

- Protein

- Yağ (Lipit)

- Hormon

- Vitamin

- Enzim

İnorganik maddelere örnekler: