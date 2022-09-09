Buckingham Sarayı, 2. Elizabeth'in sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine kraliyet ailesinin üyelerinin yanına koştuğu İskoçya'daki yazlık ikametgah Balmoral Kalesi'nde öldüğünü duyurdu. Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümüyle, en büyük oğlu eski Galler Prensi Charles İngiltere'nin yeni kralı ve devlet başkanı oldu. Elizabeth, tahttaki 70'inci yıl dönümüne ilişkin mesajında, Prens Charles tahta çıktığında eşi Camilla'nın "kraliçe" unvanı almasını içten dilediğini belirtmişti. Peki, İngiltere Kraliçesi Camilla kimdir? Camilla Rosemary kimdir?Detaylar haberimizde...

CAMİLLA ROSEMARY KİMDİR?

Camilla Rosemary, asıl adı Camilla Rosemary Mountbatten-Windsor olan ya da daha önceki eşinin soyadıyla Camilla Parker Bowles, (d. 17 Temmuz 1947), Birleşik Krallık Kraliçesi olan II. Elizabeth'in gelini ve tahtın varisi ve Galler Prensi olan Charles'ın ikinci eşidir. Kocası tahta geçerse kendisi otomatik olarak Kraliçe Konsort olacaktır.

Camilla Parker, Prens Charles ile küçük yaşlarda aşk yaşamasına rağmen hem kendisinin, hem de prensin evliliği ilişkilerinin gecikmesine sebep olmuş; hatta Diana ile Charles ayrılığı bu aşka bağlanmıştır. Diana Spencer'in ölümünün ardından Veliaht Prens Charles ile 2005 yılında II. Elizabeth'in onayı ile evlendi.

Unvanları

17 Temmuz 1947 – 4 Temmuz 1973: Bayan Camilla Rosemary Shand

4 Temmuz 1973 – 3 Mart 1995: Bayan Andrew Parker Bowles

3 Mart 1995 – 9 Nisan 2005: Bayan Camilla Parker Bowles

9 Nisan 2005 – günümüz? Kraliyet Altesleri Cornwall Düşesi (İskoçya'da Rothesay Düşesi)

Ayrıca yasal olarak, Camilla Galler Prensesidir, ancak kocasının en yüksek rütbeli yan unvanı olan Cornwall Dükü'nün kadınsı biçimini kullanmaktadır, çünkü Galler Prensesi unvanı, bu unvanın önceki sahibi Diana ile benimsenmiştir. Cornwall Düşesi ve İskoçya'da Rothesay Düşesi unvanını taşır. Düşes, Galler Prensi'nin Kral olması durumunda yasal ve otomatik olarak Kraliçe Konsort olacaktır. Fakat Düşesin Kraliçe olarak değil Prenses olarak anılması planlanmıştı. Fakat II. Elizabeth, saltanatının 70. yıldönümü nedeni ile yayınladığı mesajında, Charles'ın tahta çıkması üzerine Camilla'nın "Kraliçe Konsort olarak bilinmesinin" "içten dileği" olduğunu belirtti.