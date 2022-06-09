İbrahim Halil Oral kimdir? İbrahim Halil Oral kaç yaşında, nereli? İbrahim Halil Oral hayatı ve biyografisi! - Haberler

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İBRAHİM HALİL ORAL KİMDİR?

İbrahim Halil ORAL

AHLAT - 1958, Halil, Saliha

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Hadis Bölümü, Ankara Yüksek Öğretmen Okulu - Arapça, Fransızca - Eğitimci

- Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Müdür Yardımcısı, Ankara Deneme Lisesi Müdür Yardımcısı, Ankara Merkez İmam Hatip Lisesi ve Cumhuriyet Lisesi Okul Müdürü, Türkiye İlahiyatçılar Birliği Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve Genel Başkanlığı, Ahlat Kültür Vakfı Kurucu Üyeliği, Türk Dünyası Parlamenterler Birliği Kurucu Üyeliği olmak üzere pek çok sivil toplum kuruluşunda görev almıştır.

-21. Dönem Bitlis Milletvekilliği, TBMM Milli Eğitim Komisyonu Üyeliği, Bitlis, Ahlat ve Çevresi Araştırma Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürütmüştür.

-İYİ Parti Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu Üyesi,

-Evli, 3 Çocuk.

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