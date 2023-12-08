Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu, Türk Yıldızları kokpitinde
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında, Türk Yıldızları Akrobasi Timi'nin eğitim uçuşuna katıldı.
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu, Türk Yıldızları kokpitinde
ANKARA - Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında, Türk Yıldızları Akrobasi Timi'nin eğitim uçuşuna katıldı.
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunarak Türk Yıldızları Akrobasi Timi'nin eğitim uçuşuna katıldı.