Gürsel Tekin aday mı? 2023 Gürsel Tekin nereden, hangi ilden aday oldu?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Gürsel Tekin aday mı? 2023 Gürsel Tekin milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Gürsel Tekin aday mı? 2023 Gürsel Tekin milletvekili adayı mı? İşte detaylar...