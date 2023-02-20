Galatasaray kamp kadrosu! Galatasaray Antalya kamp kadrosunda kimler var, kimler yok, neden yok?

Deprem nedeniyle lige verilen ara sonrası ilk hafta maç yapmayacak Galatasaray, Antalya'da kamp yapacak. Sarı-kırmızılıların, kamp kadrosu belli oldu. Peki, Galatasaray Antalya kamp kadrosunda kimler var, kimler yok, neden yok? GS kamp kadrosu isimleri! İşte, Galatasaray kamp kadrosu!