Bugün Türkiye'nin en büyük derbisi oynanacak. Maç FB'nin evinde Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Maçı Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda izlemek isteyenler, Fenerbahçe stadına nasıl gidilir? Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu nerede, hangi il ve ilçede bulunuyor? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

Şükrü Saracoğlu stadı nerede? Şükrü Saracoğlu stadına nasıl gidilir? Şükrü Saracoğlu stadı ulaşım yöntemleri neler? Şükrü Saracoğlu'na hangi otobüsler, hangi hatlar gidiyor? Fenerbahçe stadına nasıl gidilir? Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu nerede bulunuyor? Ayrıntılar sizlerle...

FENERBAHÇE ŞÜKRÜ SARACOĞLU STADYUMU HANGİ İLÇEDE?

Şükrü Saracoğlu Stadyumu ya da sponsorluk anlaşması gereği Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi İstanbul, Kadıköy'de bulunan, Fenerbahçe'nin maçlarını oynadığı 50.530 seyirci kapasiteli stadyumdur. Türkiye'nin en büyük 4. futbol stadyumudur. Kurbağalı Dere'nin Kalamış Koyu'na döküldüğü yerin hemen doğu yakasındaki alanda yer alır.

İsmi üzerinde yükseldiği araziyi Fenerbahçe'ye kazandırmış ve 1934-1950 arasında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı yapmış olan Şükrü Saracoğlu'ndan alan stadyum, 2015 yılından beri Yıldız Holding ile yapılan anlaşmadan dolayı Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi adını taşımaktadır.

Birçok kez yenilenen stadyum, son olarak 1999 ile 2006 yılları arasında parça parça yıkılıp yeniden yapılarak mevcut görünümünü kazanmıştır. Şükrü Saracoğlu Stadyumu, 20 Mayıs 2009 tarihinde Shakhtar Donetsk ile SV Werder Bremen takımları arasında oynanan 2009 UEFA Kupası Finali'ne ev sahipliği yapmıştır.

ÜLKER FENERBAHÇE ŞÜKRÜ SARACOĞLU STADYUMU NEREDE?

Stadyumun adresi şu şekilde:

"Zühtüpaşa, Bağdat Cd. No:2, 34724 Kadıköy/İstanbul, Türkiye"

FENERBAHÇE STADINA NASIL GİDİLİR?

Şükrü Saracoğlu Stadyumu konumu nedeniyle kolay ulaşılabilir bir durumdadır. Bağdat Caddesi, Taşköprü Caddesi ile O-1 Otoyolu'nun kesiştiği Fenerbahçe Kavşağı stadın kuzey kesimindedir. Ayrıca Kuşdili ve Söğütlü Çeşme caddeleri üzerinden Kadıköy Rıhtım Meydanı'na ulaşılabilir. Söğütlüçeşme Tren İstasyonu ve Söğütlüçeşme Metrobüs İstasyonu'na da yakın mesafededir.