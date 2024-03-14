Fatih İnceboy kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Altıeylül Belediye Başkan adayı Fatih İnceboy kaç yaşında, nereli?
Fatih İnceboy kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir- Altıeylül Belediye Başkan adayı Fatih İnceboy kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Balıkesir -Altıeylül Belediye Başkan adayı olan Fatih İnceboy hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Fatih İnceboy'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Fatih İnceboy kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Altıeylül Belediye Başkan adayı Fatih İnceboy kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
FATİH İNCEBOY KİMDİR?
Fatih İnceboy, Yeniden Refah Partisi Balıkesir- Altıeylül Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Altıeylül Belediye Başkan adayı Fatih İnceboy veteriner hekimdir ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.