Erol Albayrak kimdir? Yeniden Refah Partisi Antalya - Konyaaltı Belediye Başkan adayı Erol Albayrak kaç yaşında, nereli?
Erol Albayrak kimdir? Yeniden Refah Partisi Antalya- Konyaaltı Belediye Başkan adayı Erol Albayrak kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Antalya -Konyaaltı Belediye Başkan adayı olan Erol Albayrak hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Erol Albayrak'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Erol Albayrak kimdir? Yeniden Refah Partisi Antalya - Konyaaltı Belediye Başkan adayı Erol Albayrak kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
EROL ALBAYRAK KİMDİR?
Erol Albayrak, Yeniden Refah Partisi Antalya- Konyaaltı Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Antalya - Konyaaltı Belediye Başkan adayı Erol Albayrak turizmcidir ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.