Son dönemlerin en golcü futbolcusu Erling Haaland bugünkü Norveç milli maçında kadroda yer almadı. Bunun ardından futbol severler, Erling Haaland Norveç maçında yok mu, neden yok? Haaland Norveç milli takımında var mı, neden oynamıyor, sakatlandı mı, yedeklerde mi? merak etti. İşte detaylar...

Haaland maçta oynamayacak mı? Haaland maçta neden yok? Haaland yedeklerde mi? Haaland sakatlandı mı? Haaland Norveç Gürcistan maçında maçta olmayacak mı? merak edilen başlıklar arasında geliyor. Peki, Erling Haaland Norveç maçında yok mu, neden yok? Haaland Norveç milli takımında var mı, neden oynamıyor? İşte ayrıntılar...

ERLİNG HAALAND NORVEÇ MAÇINDA YOK MU, NEDEN YOK?

Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland, kasık sakatlığı nedeniyle ülkesi Norveç'in EURO 2024 elemelerinde oynayacağı maçların kadrosundan çıkartıldı.

Manchester City forması altında harika bir sezon geçiren Erling Haaland kasık sakatlığı nedeniyle milli formayı giyemeyecek. Norveçli futbolcu, ülkesinin EURO 2024 Elemeleri'nde oynayacağı İspanya ve Gürcistan mücadelelerinin kadrosundan çıkarıldı.

Haaland bu sezon Manchester City formasıyla 37 karşılaşmada forma giydi. Norveçli futbolcu, bu mücadelelerde 42 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.

ERLİNG HAALAND KİMDİR?

Erling Braut Håland (d. 21 Temmuz 2000; Leeds, İngiltere) santrafor mevkiinde oynayan Norveçli millî futbolcudur. Premier League takımlarından Manchester City'de forma giymektedir.

Üretken bir golcü olan Håland; hızı, atletizmi, gücü ve topsuz alandaki hareketliliğiyle dikkat çekmektedir. Dünyadaki en iyi genç futbolculardan biri olarak gösterilmektedir.

Håland, futbola memleketinin takımı olan Bryne'de başladı. 2016'da 2 yılını geçireceği Molde'ye transfer oldu. 2019'da ise Avusturya Bundesliga takımlarından Red Bull Salzburg'a transfer oldu. 2019-20 sezonunun ilk yarısında gösterdiği olağanüstü performansla pek çok kulübün dikkatini çeken Håland, Dünya futboluna kazandırdığı genç oyuncularla bilinen Borussia Dortmund'a 20 milyon avro karşılığında transfer oldu.

Manchester City 10 Mayıs 2022 tarihinde Haaland ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu. Anlaşma dahilinde 60 milyon euro'luk serbest kalma bedelinin ödenmesiyle birlikte 1 Temmuz'da takıma katılacak.

Futbolcu olan babası Alf-Inge Håland'ın Leeds United'da oynadığı dönemde İngiltere'de doğduğu için İngiliz pasaportu da bulunan Håland, Norveç millî takımını seçmiştir.