Erasmusta düşes olan Türk kızı kim? Erasmus ile giden Türk kızı kimdir?
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Erasmusta düşes olan Türk kızı kim? Erasmusa giden Türk kızı son dönemde en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Mersin Tarsus'tan 12 yıl önce erasmus ile Hollanda'ya taşıp Almanya'daki Mecklenburg Dükalığı'nın Veliaht Prensi Georg Alexander ile evlenen Hande Macit, birçok kişi tarafından araştırılmakta. Peki, Erasmusta düşes olan Türk kızı kim? Erasmus ile giden Türk kızı kimdir?
Avrupa jet sosyetesinde yılın düğünü olarak değerlendirilen Almanya'nın en eski hanedanlıkları arasında yer alan Mecklenburg Dükalığı Veliaht Prensi Georg Alexander ile masallardaki gibi bir hikayeyle evlenen Hande Macit, son dönemde internette en çok merak edilen kişiler arasında yer almakta. Kullanıcılar internette en çok Erasmusta düşes olan Türk kızı kim? Erasmus ile giden Türk kızı kimdir? sorularını araştırmakta. İşte detaylar;
ERASMUSTA DÜŞES OLAN TÜRK KIZI KİM?
Mersin'in Tarsus ilçesinde doğup büyüyen ve Tarsus Amerikan Koleji'ni bitiren 29 yaşındaki Hande Macit, üniversite eğitimi için 12 yıl önce erasmus ile Hollanda'ya taşındı. Buraya yerleşen Macit, Ağabeyi ile Hollanda'da "Luwia Yoghurt" adlı bir şirket kurdu. Hande Macit, 2019 yılında bir eğlencede Almanya'daki Mecklenburg Dükalığı'nın 31 yaşındaki Veliaht Prensi Georg Alexander ile tanıştı ve geçtiğimiz yıl nişanlandı. Geçtiğimiz günlerde evlenen çiftin düşününe jet sosyete büyük ilgi gösterirken, veliaht prens ile evliliğinin ardından Hande Macit "düşes" ünvanını almış oldu.
MASAL GİBİ DÜĞÜN
Sabah Gazetesi'ne konuşan Hande Macit,"17 Haziran'da nikah masasına oturduktan sonra üzerime temsil görevi de yüklendi. Aileyi ve Türkiye'yi temsil sorumluluğu üzerimde. Bulunmamız gereken etkinlikler var. Hayatımda çok büyük değişim olmadı. Ben Türk'üm ve ülkemi çok seviyorum. Türkiye'nin tarihini etkileyen bir olayda yer aldığım için ve Alexander ile evlendiğim için çok mutluyum" açıklamasında bulundu.