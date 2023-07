Futbol tarihindeki önemli maçlar ve pozisyonlar, futbolseverler tarafından araştırılıyor. En fazla gol atılan maç hangisi? Sorusu bu nedenle sporseverler tarafından internet üzerinde En fazla gol olan futbol maçı hangi maçı hangisi? Sorusu ile En fazla gol atılan maçın tarihi, skoru, takımları araştırılıyor. Peki, En fazla gol atılan maç hangisi? En fazla gol olan futbol maçı hangi maçı hangisi?

EN FAZLA GOL ATILAN MAÇ HANGİSİ?

Kayıtlara geçen ve en fazla gol atılan maç AS Adema - SO l'Emyrne arasında oynanan Madagaskar Şampiyonlar Ligi play-off futbol maçıdır. Bu maç, ulusal şampiyonluğu belirlemek için dört takımlı bir round-robin play-off'unun parçasıydı. SO l'Emyrne takımı son dakikalara girerken 2-1 öndeydi ve hakemin AS Adema takımının lehine çaldığı penaltı ile maç 2-2 bitti.

Yaşanan bu olayın ardından SO l'Emyrne takımı, 31 Ekim'de oynanan karşılaşmada kendi kalesine 149 gol attı. Böylece AS Adema - SO l'Emyrne arasında oynanan maç en fazla gol atılan maç olarak tarihe geçti. Maçın skoru ise AS Adema 149–0 SO l'Emyrne olarak tamamlandı. Bu maç, daha öncesinde en fazla gol atılan maç rekorunu kırmayı başarmıştır. Daha öncesinde rekor 1885 yılında oynanan ve 36-0 biten maç, profesyonel koşullar altında oynanan en yüksek skorlu maç unvanına sahiptir.

Maçın ardından Madagaskar Futbol Federasyonu (FMF) tarafından SOE teknik direktörü Zaka Ratsarazaka'yı ve takımın dört oyuncusunu sezon sonuna kadar cezalandırdı ve aynı dönemde stadyum ziyaretlerinden men etti. Böylece AS Adema - SO l'Emyrne arasında oynanan maç, tarihte en fazla gol atılan maç olarak tarihe geçti. Ayrıca karşılaşma "Guinness'e Giren Maç Sonucu" olarak birçok farklı kaynakta yer aldı.