Merkezi Redwood, Kaliforniya'da bulunan Amerikalı bir video oyun şirketi olan Electronic Arts Inc. Mayıs 2020 itibarıyla Amerika ve Avrupa'da kâr ve piyasa değeri bakımından ikinci en büyük oyun şirketi konumunda.Peki, EA Games çöktü mü? EA problem mi ar 29 Ocak Çarşamba 2025?

EA GAMES ÇÖKTÜ MÜ?

EA sunucuları için son 24 saatte bildirilen kesintilere göre son 1 saattir çok sayıda kesintinin rapor edildiği gözükmekte ve aynı kesintilerin gün içinde de yaşandığı görülmektedir.

İşte hata raporu:



EA OYUNLARI

Bilgisayar oyunları tarihinin en önemli ve popüler oyunlarından bazıları EA tarafından yayınlanmış ve bu oyunların çoğu aşağıda listelenmiştir. EA bu oyunların tümünün yayıncısı olmasına rağmen, oyunların bazıları bağımsız geliştirme stüdyoları tarafından geliştirilmiştir. EA ilk oyununu 1987'de geliştirmiştir.

• Apex Legends ( 2019)

• Battlefield V (2018)

• Battlefield 1 (2016)

• Pinball Construction Set (1983)

• Archon (1983) ve Archon II: Adept (1984)

• M.U.L.E. (1983)

• One on One: Dr. J vs. Larry Bird (1983)

• Music Construction Set (1984)

• The Seven Cities of Gold (1984)

• The Bard's Tale (1985)

• Lord Of The Rings Serisi

• Mail Order Monsters (1985)

• Racing Destruction Set (1985)

• Starflight (1986)

• Skate or Die! (1987), EA'in şirket içinde geliştirilen ilk oyunu

• Populous (1989)

• Desert Strike: Return to the Gulf (1992)

• FIFA serisi (1993'ten beri)

• Need For Speed (1994'ten beri)

• Ultima Online (1997)

• Command & Conquer serisi (1999'dan beri)

• Dungeon Keeper 2

• SimCity serisi (1999'dan beri)

• Medal of Honor serisi (1999'dan beri)

• SSX serisi (2000'den beri)

• James Bond serisi (1999–2005)

• Freedom Fighters (2003)

• The Sims serisi (2000–2003)

• The Sims 2 serisi (2004-2009)

• The Sims 3 serisi (2009'dan beri)

• The Sims 4 serisi (2014'ten beri)

• Battlefield serisi (2002'den beri)

• Madden NFLserisi (1989'dan beri)

• Crysis (2007)

• MySims (2007)

• Dead Space(2008)

• Crysis:Warhead(2008)

• Spore(2008)

• Mirrors Edge(2008)

• Dragon Age(2009)

• Dante's Inferno(2010)

• Crysis 2 (2010)

• Battlefield 3 (2011)

• Battlefield: Hardline (2015)

• Crysis 3 (2013)

• Real racing 3 2012 (mobil)

• Real racing 2 2010(mobil)

• Real racing 2008 (mobil)

• Star Wars Jedı Fallen Order (2019)