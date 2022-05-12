Dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu kimdir? 2022 Dünyanın en çok kazanan futbolcusu kimdir? Messi mi Ronaldo mu?

Forbes, 1 Mayıs 2022 tarihinde sona eren 12 aylık dönemde dünyanın en çok kazanan 10 sporcusunu açıkladı. Listenin zirvesinde futbolun en iyisi yer aldı. Peki, Dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu kimdir? Dünyanın en çok kazanan futbolcusu kimdir? Messi mi Ronaldo mu? Bilgiler sizlerle...

DÜNYANIN EN ÇOK KAZANAN 10 SPORCUSU KİMDİR?

ABD'nin önde gelen yayın organlarından Forbes, 1 Mayıs 2022 tarihinde sona eren 12 aylık dönemde en çok kazanan 10 sporcu listesini paylaştı. PSG'nin Barcelona'dan transfer ettiği Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi listenin başında yer alıyor. Arjantinli yıldızı 121 milyon dolarlık rekoru ile NBA ekibi Los Angeles Lakers'ın dünyaca ünlü basketbolcusu LeBron James takip etti.

Listenin 3. sırasında ise bu yıl 115 milyon dolar kazanç elde eden 37 yaşındaki Portekizli futbol efsanesi Cristiano Ronaldo yer aldı. Ronaldo'yu 95 milyon dolarlık kazancı ile PSG'nin bir diğer yıldızı Neymar Jr. takip etti. Golden State Warriors'ın 34 yaşındaki starı Stephen Curry ise 92.8 milyon dolarlık geliri ile listenin 5. sırasında yer aldı.

Bu isimleri sırasıyla NBA oyuncusu Kevin Durant (92 milyon dolar), İsviçreli tenis harikası Roger Federer (90.7 milyon dolar), Meksikalı boksör Canelo Alvarez (90 milyon dolar), yedi kez Super Bowl şampiyonu olan Tom Brady (83.9 milyon dolar) ve NBA finallerinin 'En Değerli Oyuncusu' Giannis Antetokounmpo (80.9 milyon dolar) takip etti.

Dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu:

- Lionel Messi - LeBron James - Cristiano Ronaldo - Neymar Jr. - Stephen Curry - Kevin Durant - Roger Federer - Canelo Alvarez - Tom Brady - Giannis Antetokounmpo

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