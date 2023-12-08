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Dün gece deprem oldu mu? 8 Aralık İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu?

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Deprem nerede oldu? İzmir'de deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre az önce deprem mi oldu merak ediliyor. Peki, Az önce deprem nerede oldu son dakika! Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 8 Aralık dün gece deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

Dün gece deprem oldu mu? sorusu araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Az önce deprem nerede oldu son dakika! Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu?

DÜN GECE DEPREM OLDU MU?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Dün gece deprem oldu mu? 8 Aralık İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu?

Emir Ceran
Emir Ceran
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Deprem 3. Sayfa Gündem Yaşam Haberler Son Dakika

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