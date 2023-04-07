AK Parti heyeti ile yapılan ziyaretin ardından DSP, 14 Mayıs seçimleriyle ilgili kararını verdi. DSP Cumhur İttifakında katılacak mı merak konusu oldu. Peki, DSP Cumhur İttifakı'nda mı? DSP seçime nasıl katılacak? İşte detaylar...

Türkiye 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlere odaklanırken, siyasi partilerin ittifak görüşmeleri de hız kazandı. Dün Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyarette bulunduğu Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Merkezi'ne bugün de AK Parti heyeti gitti. DSP'nin seçime hangi partiden katılacağı merak konusu oldu.Peki, DSP Cumhur İttifakı'nda mı? DSP seçime nasıl katılacak? Detaylar haberimizde...

DSP CUMHUR İTTİFAKI'NDA MI?

DSP Başkanlık Kurulu'nun toplantısının ardından açıklamalarda bulunan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı aldıklarını duyurdu. Aksakal, "DSP, AK Parti'nin listesinde yer alacak. Biz seçimlere katılmıyoruz. AK Parti listelerinden parlamentoda yer alacağız inşallah" dedi.

DSP SEÇİME NASIL KATILACAK?

Dün Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sonrası DSP Genel Başkanı Önder Aksakal', "Cumhuriyetimizin yüz yıllık geçmişi ile hesaplaşma hayalleri kuranlara DSP elbette ki Türk milletinin hassasiyetiyle gerektiği karşılığı her zaman vermiştir. Ben de Sayın CHP Genel Başkanımıza çıktığı yolda hayırlı, başarılı sonuçlar elde etmesini temenni ediyorum." demişti.