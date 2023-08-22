Birben Coşkun hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Birben Coşkun kaç yaşında ve nereli merak konusu oldu. Peki, Doya Doya Moda Birben Coşkun kimdir, kaç yaşında? Birben Coşkun İnstagram hesabı ne? İşte detaylar...

Birben Coşkun, TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda programında geçtiğimiz sezonda yer almıştır. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Birben Coşkun'un hayatı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Birben Coşkun kaç yaşında, İnstagram hesabı ne soruları araştırılmaktadır. Peki, Doya Doya Moda Birben Coşkun kimdir, kaç yaşında? Birben Coşkun İnstagram hesabı ne? Detaylar haberimizde...

DOYA DOYA MODA BİRBEN COŞKUN KİMDİR?

Birben Coşkun 26 yaşında aslen İzmirlidir. Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri bölümü mezun olmuştur. 2021 yılında Doya Doya Moda yarışmasındaki sempatik tavırlarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştır. Şimdilerde sosyal medyaya içerik üretmenin butik işletmeciliği yapmaktadır. Birben Coşkun, geçtiğimiz hafta bir süredir aşk yaşadığı Eren Yiğit ile evlenmiştir.