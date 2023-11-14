Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, dünyanın en iyi dört rotasından biri olarak gösterilen Ankara-Kars hattında sefer yapan Turistik Doğu Ekspresi'nin yerli ve yabancı her yaş grubundan yolculara keyifli, farklı, konforlu ve ekonomik seyahat imkanı sunduğuna dikkati çekti. Peki, Doğu ekspresi bilet fiyatlar ne kadar 2023?

Bakan Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin seyahatseverlerin ve sanat tutkunlarının gözdesi haline geldiğini belirterek, "Bu yıl Turistik Doğu Ekspres seferleri 11 Aralık'ta başlayacak, bilet satışları bugün başladı." ifadelerini kullandı. Doğu ekspresi bilet fiyatlar ne kadar 2023?

DOĞU EKSPRESİ BİLET FİYATLAR NE KADAR 2023?

Uraloğlu, Kars'taki Ani Harabeleri'nden Çıldır Gölü'ne kadar birçok tarihi ve turistik güzelliklere Turistik Doğu Ekspresi ile ulaşılabildiğine işaret ederek, "Fotoğraf tutkunlarından gezginlere kadar birçok kişinin Turistik Doğu Ekspresi ile yolculuklarını sosyal medyada paylaşması bu trene talebi gittikçe daha da artırıyor, ünü sınırları aşıyor. Bu güzergahta artan yolcu talebini karşılamak üzere sefere konulan Turistik Doğu Ekspresi de sadece Kars'ın değil, güzergahtaki Sivas, Erzurum ve Erzincan'ın keşfedilmesi için fırsatlar sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

YILBAŞI VE SÖMESTİR DÖNEMLERİ İÇİN EK SEFERLER KONULDU

Ayrıca söz konusu seferlere ek olarak yılbaşı ve sömestir dönemleri için Ankara'dan 31 Aralık 2023, 20 ve 27 Ocak 2024, Kars'tan da 2, 22 ve 29 Ocak 2024 tarihlerinde ek seferler yapılacağını anlatan Uraloğlu, buna göre, Ankara-Kars ve Kars-Ankara yönünde 42'şer olmak üzere toplam 84 sefer gerçekleştirileceği bilgisini paylaştı.

BAZI İSTASYONLARDA GEZİ AMAÇLI DURULACAK

Uraloğlu, Ankara-Kars yönünde Erzincan, Erzurum istasyonlarında, Kars-Ankara yönünde ise İliç, Divriği ve Sivas istasyonlarında gezi amaçlı durulacağını belirterek, ekspres trenlerin 8 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluştuğunu, her yataklı vagonda 10 kompartıman, her odada ise 2 adet yatak bulunduğunu aktardı.

BİLET FİYATLARI

Turistik Doğu Ekspresi'nin yataklı oda fiyatlarının dönemsel olarak değiştiğini anlatan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Düşük dönem oda ücreti 6 bin lira, normal dönem oda ücreti 8 bin lira ve yüksek dönem oda ücreti 12 bin 500 lira olarak uygulanacak. Bireysel satışta en düşük ücret oda ücreti. Bir odada en fazla iki kişi seyahat edebilir ancak buna ilave olarak odalarda 0-6 yaş arasında en fazla 2 adet çocuğun seyahati ücretsiz kapsamında olacak. Turistik Doğu Ekspresi Ankara-Kars yönü kalkış saati 15.55, Kars-Ankara kalkış saati 22.20 olarak planlandı. Turistik Doğu Ekspresi, Ankara-Kars yönünde Erzincan'da 164 dakika, Erzurum'da 180 dakikalık duruşla 30 saatlik bir seyahat, Kars-Ankara yönünde İliç ve Divriği'de 180'er dakika, Sivas'ta 230 dakikalık duruşla 34 saat 30 dakikalık bir seyahat programlandı. Turistik Doğu Ekspresi ile 2019'dan bugüne kadar toplam 66 bin 258 yolcu taşındı."

Doğu Ekspresi rotası

Doğu Ekspresi rotasındaki iller ve ilçeler şunlardır:

Ankara

• Ankara Merkez

Kırıkkale

• Kırıkkale Merkez

• Delice

• Keskin

Kayseri

• Kayseri Merkez

• Sarız

• Develi

• Tomarza

• Yahyalı

• Pınarbaşı

• Sarıoğlan

• Akkışla

Sivas

• Sivas Merkez

• Yıldızeli

• Ulaş

• Suşehri

• Zara

• İmranlı

• Divriği

• Hafik

• Gölova

Erzincan

• Erzincan Merkez

• Kemaliye

• Çayırlı

• İliç

• Refahiye

Erzurum

• Erzurum Merkez

• Pasinler

• Karayazı

• Oltu

• Narman

• Tortum

• İspir

• Aşkale

• Tekman

• Karaçoban

Kars

• Kars Merkez

• Arpaçay

• Digor

• Selim

• Kağızman

• Akyaka