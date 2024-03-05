Discord çöktü mü, sorun mu var, neden girilmiyor 5 Mart Salı?

Sosyal medya platformları Instagram ve Facebook'a erişim sorunu yaşanıyor. Instagram ve Facebook kullanıcıları, "Akış yenilenemiyor" hatasıyla karşılaşıyor. Discord çöktü mü, sorun mu var, neden girilmiyor 5 Mart Salı?

INSTAGRAM'DA "AKIŞ YENİLENEMİYOR" HATASI

Instagram kullanıcıları, uygulama ana sayfasını güncelleme girişiminde bulunduklarında "Akış yenilenemiyor" hatasıyla karşılaştı.

AYNI SORUN FACEBOOK'TA DA VAR

Aynı akış yenileme sorunu bir diğer popüler sosyal medya platformu Facebook'ta da yaşanıyor.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram'ın çöküp çökmediğini anlamak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

1. Bağlantı Sorunları: İnternet bağlantınızda bir sorun olup olmadığını kontrol edin. Eğer internet bağlantınızda bir sorun varsa, Instagram'a erişimde sıkıntı yaşayabilirsiniz.

2. Uygulama Güncellemesi: Instagram uygulamanızın en son sürümde olduğundan emin olun. Eğer güncel bir sürümü yoksa, uygulamayı güncelleyerek sorunu çözebilirsiniz.

3. Farklı Bir Tarayıcı veya Cihaz Deneyin: Eğer Instagram'a bilgisayar üzerinden erişiyorsanız, farklı bir tarayıcı deneyin. Mobil cihaz kullanıyorsanız, başka bir cihaz üzerinden de bağlanmayı deneyebilirsiniz.

Eğer yukarıdaki adımları takip etmenize rağmen Instagram'da sorun yaşamaya devam ediyorsanız, büyük olasılıkla genel bir sorun söz konusu olabilir. Bu durumda, bir süre bekleyip sonra tekrar denemek en iyi çözüm olabilir. Ayrıca, Instagram'ın resmi destek kanallarını kullanarak sorununuzu iletebilirsiniz.

İNSTAGRAM SORUN MU VAR?

İnstagram uygulaması için son 24 saat içerisinde meydana gelen kesintiler şu şekildedir:

FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?

5 Mart tarihinde Facebook'a erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar, popüler sosyal medya platformuna giriş yapamıyor. Uygulamadan henüz açıklama gelmezken vatandaşlar sorunun kaynağını merak etti. Facebook'a giriş yapamama nedeniniz kendi internet ağınız gibi sorunlardan kaynaklı olmakla beraber teknik genel bir sorun da olabilir. Facebook uygulaması için son 24 saat içerisinde meydana gelen kesintiler şu şekildedir:

Facebook giriş bilgileriniz kullanılarak giriş yapılması

• Facebook.com adresine gidin.

• E-posta veya Telefon Numarası'na tıklayın ve aşağıdakilerden birini girin:

o E-posta: Facebook hesabınızda kayıtlı herhangi bir e-posta adresini kullanarak giriş yapabilirsiniz.

o Telefon Numarası: Hesabınızda onaylanmış bir cep telefonu numaranız varsa buraya girebilirsiniz. (Ülke kodundan önce sıfır veya simge eklemeyin.)

o Kullanıcı adı: Önceden ayarladıysanız kullanıcı adınızla da giriş yapabilirsiniz.

• Şifrenizi girin ve Giriş Yap'a tıklayın.

Giriş yapmakta sorun yaşıyorsanız

• Giriş yapmakta sorun yaşıyorsanız bir sonraki adımda ne yapacağınızı öğrenin.

• Şifrenizle ilgili sorun yaşıyorsanız şifrenizi nasıl yenileyeceğinizi öğrenin.

En çok bildirilen sorunlar

71% Oturum açma

19% Mobil

19% Website

YOUTUBE ÇÖKME SORUNU NASIL DÜZELTİLİR?

Uygulama çerezlerini ve önbelleği temizleyin. Cihazınızı yeniden başlatın. Uygulamayı silin ve yeniden yükleyin. Telefonunuzda bir web tarayıcısı ile youtube.com'a giderek videoyu mobil web oynatıcısını kullanarak görüntülemeyi deneyin.

WHATSAPP ÇÖKME SORUNU NASIL DÜZELTİLİR?

Telefonunuzun internet bağlantısını kontrol edin ve tekrar deneyin.

WhatsApp başlatılamadı lütfen telefonunuzu yeniden başlatın.

Whatsapp bağlantınız kontrol ediliyor.

WhatsApp başlatılıyor lütfen biraz bekleyin.

WhatsApp bağlanılamıyor lütfen daha sonra tekrar deneyin.

DİSCORD ÇÖKME SORUNU NASIL DÜZELTİLİR?

Silip yükleme derken program ekle veya kaldır vb yerlerden değil oralardan kaldırın, sonra %appdata% > roaming ve %localappdata% klasörlerinden Discord ile ilgili olabilecek her türlü şeyi silin. Öyle tekrar yükleyin ve başlatırken yönetici olarak yeniden başlatmayı deneyin.