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Devrim Özkan oynadığı, rol aldığı diziler ve filmler neler? Devrim Özkan kimdir hangi dizilerde oynadı? Ne Gemiler Yaktım dizi oyuncuları!

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SHOW TV'nin sevilen dizisi Ne Gemiler Yaktım Pazartesi günü 2. BÖLÜMÜYLE ekranlara gelecek. Diziyi ve oyuncularını merak edenler Devrim Özkan oynadığı, rol aldığı diziler ve filmler neler? Devrim Özkan kimdir hangi dizilerde oynadı? Ne Gemiler Yaktım dizi oyuncuları kimdir? Araştırması yapıyor. İşte detaylar…

Ne Gemiler Yaktım Her Pazartesi SHOW TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Devrim Özkan oynadığı, rol aldığı diziler ve filmler neler? Devrim Özkan kimdir hangi dizilerde oynadı? Ne Gemiler Yaktım dizi oyuncuları kimdir? İşte detaylar…

DEVRİM ÖZKAN OYNADIĞI, ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER NELER?

2 Eylül 1998 tarihinde Muğla'nın merkezinde doğdu, Milas-Bodrum'da büyüdü. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okurken 1. sınıfın sonunda okulu bıraktı ve İstanbul'a taşınarak ilk işi olan Rüya dizisi ile oyunculuğa başladı. Daha sonra Vatanım Sensin, Vuslat, Ramo gibi projelerde yer aldı. Son olarak ise, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde "Songül Acarerk" karakterine hayat verdi.

Devrim Özkan oynadığı, rol aldığı diziler ve filmler neler? Devrim Özkan kimdir hangi dizilerde oynadı? Ne Gemiler Yaktım dizi oyuncuları!Devrim Özkan

DEVRİM ÖZKAN KİMDİR HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Rol aldığı diziler;

  • 2017 - Rüya
  • 2017-2018 - Vatanım Sensin
  • 2019-2020 - Vuslat
  • 2021 - Ex Aşkım
  • 2020-2021 - Ramo
  • 2021 -Mevlana
  • 2022 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
  • 2023 - Ne Gemiler Yaktım

Dijital platformlar;

  • 2021 – Ex Aşkım
  • 2023 - Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî

Devrim Özkan oynadığı, rol aldığı diziler ve filmler neler? Devrim Özkan kimdir hangi dizilerde oynadı? Ne Gemiler Yaktım dizi oyuncuları!

NE GEMİLER YAKTIM DİZİ OYUNCULARI

  • Devrim Özkan : Fidan
  • Berk Hakman: Rutkay
  • Erkan Kolçak Köstendil: Toprak
  • Mert Denizmen: Sinan
  • Onuryay Evrentan: Zehra
  • Nazmi Kırık: Müdür
  • Ata Çağan Timur: Semih
  • Süreyya Kilimci: Perihan
  • Macit Koper: Tevfik
  • Çiğdem Selışık Onat: Neriman
  • Melisa Çelik Ünal: Zeynep
  • Züleyha Yıldız: Rengin
Serhıldan Hülakü
Serhıldan Hülakü
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