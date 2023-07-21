Ekranlarda görmeye alışkın olduğumuz Deniz Çakır'ın özel hayatı sevenleri tarafından yakından takip ediliyor. Son zamanlarda ilişkileriyle gündeme gelen Deniz Çakır ile Bilgehan Baykal hakkında merak edilenler ise Deniz Çakır ile Bilgehan Baykal evlendi mi? Deniz Çakır ile Bilgehan Baykal ne zaman evlenecek? soruları ile araştırıldı.

Deniz Çakır ile Bilgehan Baykal evlendi mi? Deniz Çakır ile Bilgehan Baykal ne zaman evlenecek? merak ediliyor. Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından sıklıkla söz ettiren Deniz Çakır, 2 yıldır ekonomist Bilgehan Baykal ile gözlerden uzak aşk yaşıyor. Peki, Deniz Çakır ile Bilgehan Baykal evlendi mi? Deniz Çakır ile Bilgehan Baykal ne zaman evlenecek?

DENİZ ÇAKIR İLE BİLGEHAN BAYKAL EVLENDİ Mİ?

Oyuncu Deniz Çakır, 2 yıldır aşk yaşadığı ekonomist Bilgehan Baykal ile evlilik kararı aldı. Çift, 10 Eylül'de Kemerburgaz'da nikah masasına oturacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dostlarının da gönüllerince eğleneceği bir kır düğünü yapmak isteyen Deniz Çakır, Kemerburgaz'daki ödüllü bir düğün merkezini tercih etti. Çiftin düğün için tercih ettiği mekanda daha önce Taner Ölmez - Ece Çeşmioğlu ve Başak Gümülcinelioğlu - Çağrı Çıtanak çifti nikah masasına oturmuştu.

Deniz Çakır ile Bilgehan Baykal