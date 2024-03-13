DEM Parti Kars Selim Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kars Selim adayı Asker Köse kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Kars Selim Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Kars Selim adayı Asker Köse kimdir?
Dem Parti Kars Selim Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Kars Selim adayı Asker Köse kimdir?
DEM PARTİ KARS SELİM ADAYI ASKER KÖSE KİMDİR?
Asker Köse 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Kars Selim Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Kars Selim adayı Asker Köse serbest meslek yapmaktadır ve ilkokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz