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DEM Parti İzmir Konak Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Konak adayı Faraşin Gümüş ve Ahmet Türk kimdir?

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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti İzmir Konak Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Faraşin Gümüş kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti İzmir Konak Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Konak adayı Faraşin Gümüş ve Ahmet Türk kimdir?

Dem Parti İzmir Konak Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti İzmir Konak Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Konak adayı Faraşin Gümüş ve Ahmet Türk kimdir?

DEM PARTİ İZMİR KONAK ADAYI FARAŞİN GÜMÜŞ KİMDİR?

Faraşin Gümüş 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti İzmir Konak Belediye EşBaşkan adayıdır.

DEM PARTİ İZMİR KONAK ADAYI AZİZ AD KİMDİR?

Ahmet Türk 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti İzmir Konak Belediye EşBaşkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz

Emir Ceran
Emir Ceran
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