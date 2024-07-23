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D Smart GO aynı anda kaç kişi kullanabilir?

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D Smart GO, birçok farklı platformda televizyon izlemeyi sağlayan bir uygulamadır. Ancak kullanıcılar, uygulamanın aynı anda kaç kişi tarafından kullanılabileceği konusunda merak içerisindeler. Peki, D Smart GO aynı anda kaç kişi kullanabilir?

D Smart GO aynı anda kaç kişi kullanabilir? D Smart GO, birçok farklı platformda televizyon izlemeyi sağlayan bir uygulamadır. Ancak kullanıcılar, uygulamanın aynı anda kaç kişi tarafından kullanılabileceği konusunda merak içerisindeler. Peki, D Smart GO aynı anda kaç farklı cihazdan kullanılabilir? Detaylar...

D-SMART GO AYNI ANDA KAÇ KİŞİ KULLANABİLİR?

D-Smart GO paketiniz kapsamında belirtilen eş zamanlı kullanım limitine uygun şekilde limitlendirilir.

D-Smart GO'yu hangi cihazlarda kullanabilirim?

D-Smart GO'yu akıllı telefonlarınızda ve tabletinizde (Android, iOS), 2017 model ve sonrası Samsung marka akıllı televizyonunuzda (diğer TV marka ve modelleri için de geliştirme yakında tamamlanacaktır) ve bilgisayarınızda kullanabilirsiniz.

D-Smart GO'yu hangi mobil cihazlarda kullanabilirim?

D-Smart GO'yu akıllı telefonlarınızda ve tabletinizde (Android, iOS), Samsung ve LG marka akıllı televizyonunuzda (diğer markalar yakında geliştirmesi tamamlanacaktır) ve bilgisayarınızdan kullanabilirsiniz.

D Smart GO aynı anda kaç kişi kullanabilir?

D-Smart GO'da neler izleyebilirim?

D-Smart GO ile günlük yayın akışına bağlı kalmadan TV kanallarını izleyebilirsiniz. En sevdiğiniz filmleri, tüm dünyada ses getiren dizileri, birbirinden heyecanlı maçları, vahşi yaşamı evinize getiren belgeselleri, haber, yemek, çocuk, müzik programlarını istediğiniz zaman istediğiniz yerde izleyebilirsiniz. D-Smart GO'da sahip olduğunuz paket dahilindeki içerikleri izleyebilirsiniz.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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