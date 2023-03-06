Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura nasıl kalır? Seçim 2. tura kalırsa ne olur?

Türkiye 2023 Seçimlerine hazırlanıyor. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 14 Mayıs Pazar günü seçmen sandık başına gidecek. Vatandaşlar ise adayların kim olacağını merak ederken bir yandan da Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde adayların nasıl bir yol haritası sürdüreceğini araştırmaya koyuldu. Peki, Cumhurbaşkanlığı seçimi nasıl olur? Seçim 2. tura kalırsa ne olur? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

2023 Seçimlerine geri sayım başladı. Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura nasıl kalır? AK Parti Genel Başkanı veCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı gibi 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekilli Genel seçimleri 14 Mayıs Pazar günü yapılacak. Vatandaşlar ise adayların kim olacağını merak ederken bir yandan da Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde adayların nasıl bir yol haritası sürdüreceğini araştırmaya koyuldu. Peki, Cumhurbaşkanlığı seçimi nasıl olur? Seçim 2. tura kalırsa ne olur? Detaylar haberimizde...

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ İKİNCİ TURA NASIL KALIR?

Cumhurbaşkanı adayının, seçilebilmesi için geçerli oyların salt çoğunluğunu alması (en az yüzde 50 oran + 1 oy) gereken iki turlu sistemle seçilir. Hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamazsa, ilk turda en çok oy alan iki aday arasında ikinci tur yapılır ve ardından salt çoğunluğu alan aday seçilir.

CUMHURBAŞKANLIĞI SERÇİMİ NASIL OLUR?

Yapılan ilk oylamada çoğunluk sağlanmadığı takdirde takip eden ikinci Pazar ikinci oylama yapılır. Bu oylamada en çok oyu alan iki aday yarışır. Oyların çoğunluğunu alan Cumhurbaşkanı seçilir. İkinci oylamayı kazanan adaylardan biri herhangi bir sebeple seçime katılmazsa oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır. İkinci oylamaya tek aday kalması halinde bu oylama referanduma gider. Aday salt çoğunluğu aldığı takdirde Cumhurbaşkanı seçilir. Oylama sonucu aday, geçerli oyların çoğunluğunu alamazsa Cumhurbaşkanlığı seçimi yenilenir. Yeni Cumhurbaşkanı seçilene kadar mevcut Cumhurbaşkanı göreve devam eder. En fazla doksan gün içerisinde Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılır.