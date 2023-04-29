Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin ilk uzay yolcularının Alper Gezer Avcı ve Tuva Cihangir Atasever olduğunu açıkladı

İSTANBUL - Teknofest'e katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin ilk uzay yolcularının Alper Gezer Avcı ve Tuva Cihangir Atasever olduğunu açıkladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı ile ilgili açıklamalarına tepki gösteren Erdoğan, "Ülkemize milletimize ve ordumuza hizmet eden yerli milli şirketler varken Amerikan firmalarının reklam ajanslığına soyunmanın adı mandacılıktır. Bay bay kemal senin o görüştüğün kişiler benimle görüştü. Türkiye'de böyle bir yatırım yapma arzularının olduğunu söylediler. 'Buyurun gelin' dedim. O gün bugün biz bir daha görmedi" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Teknofest 2023'e katıldı. Alanı dolduran kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maşallah bu yıl da İstanbul Teknofest bir başka güzel. Buradan sizlerin vasıtasıyla ülkemizin 81 vilayetindeki tüm genç yüreklere selamlarımı gönderiyorum. Gönül coğrafyamızın dört bir yanındaki gençlerimizi buradan bir kez daha selamlıyorum. Dünyanın bir numaralı havacılık uzay ve teknoloji festivali Teknofest'te sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. Türkiye'nin farklı şehirlerinden Teknofest'e teşrif eden gençlerimize hoş geldiniz diyorum. Teknofest artık kendi alanında bir markaya dönüştü. Geçen sene Bakü'de can Azerbaycan'lı gençlerimizle Teknofest sevincini yaşadık. Ülkemizin farklı illerinde teknolojiye, bilime meraklı gençlerimizle bir araya geldik. Bu yılki teknoloji bayramımızı önce İstanbul'da, ardından inşallah Ankara'da yapıyoruz. Milli teknoloji hamlemizin somut örneklerinin sergilendiği Teknofest'in ülkemize milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Maşallah başvuran takım sayısı her sene artıyor. 2018 yılında 4 bin 33 başvuru ile 'bismillah' demiştik. Bu yıl 333 bin takım, 1 milyon yarışmacı başvurusuna ulaştık. Yarışma kategori sayısı da 14'ten 41 ana ve 102 alt kategoriye çıktı. Katılımların artması ile birlikte ödül ve teşviklerimizin meblağı da yükseldi. Toplam 4 milyon lira ödül ve destek rakamı ile başlayan süreç 44 milyon lirayı buldu. Rekorların ve ilklerin festivali olan Teknofest'in önümüzdeki dönemde başarı çıtasını daha da yukarı taşıyacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de teknoloji ekosistemi inşa etmek için büyük çaba harcadıklarını vurgulayan Erdoğan, "Gençlerimizin hayallerinden korkusuzca gidebileceği bir iklimi ülkemizde kurmak için çok mücadele verdik. İşte bugün yıllar önce diktiğimiz fidanların kök saldığını görmenin bahtiyarlığı içindeyiz. Bugün burada sadece Türkiye yüzyılının mimarları yok. Burada aynı zamanda geleceğin Hazerfen Ahmet Çelebileri, Ali Kuşçuları var. Burada hayalleri yarım kalan Vecihi Hürkuşlar, Nuri Demirağlar, Şakir Zümreler var. Burada okuyan, araştıran, ülkesi ve vatanı için yüreği çarpan yarının bilim adamları, mühendisleri, girişimcileri var. Aynı zamanda burada çok değerli dünürüm rahmetli Özdemir Bayraktarları var. Varisleri değerli Canan yengem var. O da bu işin bütün muhasebatını bizzat tutmuş bir anne, bir eş. Böyle bu işi yürüttüler. Öbür taraflarda kardeşlerin bu işe sahip çıkışları. Rabbim hepsinin yolunu, bahtını açık etsin" şeklinde konuştu.

Türkiye'de geri kalmışlığın prangalarını belirten Erdoğan, "Büyük ve güçlü Türkiye'nin altyapısını biz kurduk. Gençlerimize 'ben de yapabilirim' özgüvenini biz kazandırdık. Dışa bağımlılığın, montajcılığın, başkalarına muhtaç yaşamanın milletimizin kaderi olmadığını biz gösterdik. Kendi vatandaşları ile birlikte tüm mazlum ve mağdurların umudu olan bir Türkiye'nin temellerini attık. Yatırımlarımızla ülkemizi bölgesinin parlayan yıldızı haline biz getirdik. İnşallah Türkiye yüzyılını da sizler inşa edeceksiniz. Gençler unutmayın biz artık sizin zamanınızın misafiri durumundayız. Dünyanın devler ligine bu ülkeyi sizler taşıyacaksınız. Tam bağımsızlık hayalimizi gerçeğe sizler dönüştüreceksiniz. Bin yıldır elden ele, nesilden nesile geçen o kutluğu sancağı inşallah burca sizler dikeceksiniz. Bu ülkenin gençleri olarak davamızı sizler omuzlayacak, bayrağı evlatlarınıza sizler teslim edeceksiniz. Şehitlerimizin uğruna can verdiği değerleri inşallah sizleri ihya edeceksiniz. Fatih'in, Yavuz'un, Kanuni'nin, Sultan Abdülhamid'in, Çanakkale'de toprağa düşen kınalı kuzuların ruhlarını gazi Mustafa Kemal ile birlikte sizler şad edeceksiniz. Bacımızın örtüsüne uzanan kirli ellere dünyaya dar eden istiklal harbi kahramanlarımızın açtığı yolda sizler yürüyeceksiniz. Bu gençliği karşımda şu anda görüyorum. Bu meydanda 40 yıllık mücadelemizin var. Burada yarınların uzay yolcularını, mucitlerini, pilotlarını, mühendisleri, fizikçilerini görüyorum. Aziz Sancar'ın izinden giderek Türkiye'ye yeni Nobeller kazandıracak yeni bilim insanlarını görüyorum. Bugün burada ülkemizi gönül huzuru ile ellerine teslim edeceğimiz pırlanta gibi bir gençlik görüyorum" diye konuştu.

"Bunun adı mandacılıktır"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı ile ilgili açıklamalarına tepki gösteren Erdoğan, "Son aylarda yüksek teknoloji ürünü pek çok projenin hayata geçirildiğini hatırlatan Erdoğan, "Az önce, Kızılelma havalandı. TOGG satışa sunuldu. İşte Kızılelma karşımızda. Akıncı burada. TCG Anadolu gemimiz Deniz Kuvvetlerine teslim edildi. TCG Anadolu son haftayı da inşallah İzmir'de geçirecek. Karadeniz doğalgazı hizmete alındı. Bunu bile hazmedemeyenler var. Biraz çalışın da sizin de olsun. Milli muharip uçak piste çıktı. Uydumuz uzaya gönderildi. Gökbey helikopterimiz milli motorumuzla yükseldi. Altay tankı testler için ordumuza teslim edildi. Hürjet ve ATAK 2 uçtu. Teknofest işte tüm bunların sembolüdür. Ülkemizde bu etkinlikte oluşturduğu sinerji birilerini rahatsız ediyor. Gümbür gümbür gelen Teknofest gençliği şimdiden ülkemizdeki kimi çevrelerin adeta kabusu oldu. Son günlerde yaptıkları skandal açıklamalarla karınlarında büyüttükleri kini ve nefreti ortaya koyuyorlar. Biri çıkıyor iktidara gelmeleri halinde Türkiye'nin savunma projelerine dokunmaktan bahsediyor, diğeri çıkıyor İHA ve SİHA'ların maketten yapıldıklarını iddia ediyor. Bir başkası çıkıyor 'TCG Anadolu'nun iki bombalık ömrü var' diyor. Bir diğeri çıkıyor Türkiye'nin gözde projelerinin sembol yerini Amerikan şirketlerine peşkeş çekmekten söz ediyor. Ne yapsalar ne etseler boş. Türkiye'nin savunma sanayii hamlelerinden, ülkemizin ihracat rekorları kıran şirketlerinden duydukları rahatsızlıkları gizlemeye ne süslü cümleleri, ne buram buram riya kokan sırıtmaları yetiyor. Önceki gün artık koalisyon masası bayağı arttı. Önce 6'lı dediler. Sonra 7'li oldu. Şimdi 9'lu bir koalisyon masası var. Ne yapsanız boş. Buradan bir şey çıkmaz. Geçmişte bu koalisyonları çok gördük. 3 ay bu ülkede hükümetler oldu. İşte özellikle başkanlık sisteminin bu ülkeye sağladığı bu kazanç. Bu koalisyonlardan ülke kurtuldu. Yola çıktık mı gümbür gümbür gittik ve bu günlerle geldik. 9'lu koalisyonun adayı bir gece yarısı yayınladığı video ile ipe sapa gelmek bir sürü şey söyledi. Fetöcülerle hamburger yemek için gittiği Amerika'da kendisine verilen talimatları ifşa etmeye başladı. Milli teknoloji projelerinin sergilendiği şu Havalimanımızı Amerikalı bir şirkete vermeyi taahhüt etti. Ülkemize milletimize ve ordumuza hizmet eden yerli milli şirketler varken Amerikan firmalarının reklam ajanslığına soyunmanın adı mandacılıktır. Bay bay kemal senin o görüştüğün kişiler benimle görüştü. Türkiye'de böyle bir yatırım yapma arzularının olduğunu söylediler. 'Buyurun gelin' dedim. Hiçbir mani yok. O gün bugün biz bir daha görmedik. Türkiye'de yatırım yapmak yürek ister yürek. Bir de Türkiye'ye güvenilir iktidarın olduğunu görmeyi gerektirir. Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefini baltalamaya çalışanların, bir asır önce istiklal harbine karşı çıkan İngiliz ve Amerikan muhipleri cemiyetlerinden farkı yoktur. Kılıçdaroğlu ve yandaşları yönetiminde gazinin partisi Amerikan muhipleri cemiyetine dönüşmüştür. Burada uzay çalışmaları yapılacağından söz ediyor. Bununla uydu fırlatma merkezini kastediyorsa böyle tesisler yerleşim yerlerinden çok uzaklara kurulur bay bay Kemal. Bunun sebebi Allah göstermesin bir aksilik durumunda kimsenin zarar görmemesidir. 16 milyon insanın yaşadığı bir metropolün tam göbeğinde böyle bir yer düşünmek bile felakettir. Dersini iyi çalışmamış. Burada teknoloji geliştirme çalışmaları yapılacağının kastediyorsa hamdolsun İstanbul'da ve ülkemizin dört bir yanında bunun için yüzlerce yer kurduk. Anlaşılan bay bay Kemal'i Amerika seyahatinde yine birileri işletmiş, kandırmış. Uzay, mekik, mars diyerek absürt bir projeyi buna yutturmuşlar. Neyse en azından Boğaz Köprüsü'nü kendisine satmaya kalkmamışlar. Önüne konulanı okumaktan, kulağına fısıldananı tekrarlamaktan başka meziyeti olmayan birisi için bu kadar nefes tüketmek bile israftır. Gazi Mustafa Kemal'in hatırasına hürmeten CHP'yi, özellikle CHP'ye oy vermeyi düşünen vatandaşlarımıza Allah'tan sabır diliyorum. Kendilerine Cumhurbaşkanı adayı diye bu kişi dayatıldığı diğer partiye gönül vermiş vatandaşlarıma da Allah'tan sabır diliyorum. En büyük sabrı da siz gençlerimize diliyorum" açıklamalarında bulundu.

Türkiye'den 21 yıldır hizmet ve eser siyaseti yaptıklarını söyleyen Erdoğan, "Bunun en büyük ispatı son birkaç ayda açılışını yaptığımız yatırımlardır. Biz müjde açıkladıkça birileri bozuluyor kızıyor. Şimdi de çıkmış Giresun'daki kardeşlerime ne diyor. Fındığın fiyatını 4 dolar attıracağım diyor. Hayatın yalan ya. Siz neyi söz verdiniz de yerine getirdiniz. İstanbul'da su fiyatlarını indireceklerdi ne oldu. Otobüs fiyatlarını ne yapacaklardı indireceklerdi. Ne yaptılar. Ankara öyle. İzmir öyle. Hayatları yalan. Şimdi daha ileri gidip sizin müjdeniz de bir türlü bitmedi diyenler çıkıyor. Bizim yanımızda Teknofest kuşağı oldukça bu ülkede müjdeler hiçbir zaman bitmeyecek. Yolumuza yeni müjdelerle devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin ilk uzay yolcularını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında Türkiye'nin ilk uzay yolcularını da açıklayarak şunları söyledi:

"Bundan 2 sene önce küresel uzay yarışında ülkemizi üst liglere taşıyacak milli uzay programını açıklamıştık. Uğun bu hayalleri gerçeğe dönüştürme yolunda önemli adım atıyoruz. Mayıs ayında başlattığımı süreçte bir asil bir yedek olmak üzere iki uzay yolcumuzu belirledik. Öncelikle uzay yolcusu olmak üzere başvuruda bulunan binlerce vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Binlerce talipli arasından uzay yolcusu olma hakkını kazanan akradaşlarımızı da tebrik ediyorum. Türkiye'nin nişanlı ilk uzay görevine çıkacak arkadaşımız uluslararası uzay istasyonunda 14 gün kalacak. Uzay yolcumuz bu görevde ülkemizin kıymeti üniversite, araştırma kurumlarının hazırladığı 13 farklı deney gerçekleştirecek. Yedek adayımız da bir yörünge altı uçuşu gerçekleştirerek eğitimini pekiştirecek. Uzay yolcumuzun uzay ile buluşma zamanı 2023 yılının son çeyreği olarak planlanıyor. Vakit geldi. Türkiye'nin gücünün ve kararlılığının sembolü olacak bayrağımızı uzayda gururla taşıyacak uzay yolcularımızı tanıma vakti de geldi. Uluslararası uzay istasyonuna gidecek Alper Gezer Avcı kardeşimiz hava kuvvetleri komutanlığımızda önemli başarılara imza atmış kahraman bir Türk pilotumuz. Yedek olarak seçilen Tuva Cihangir Atasever kardeşimiz Roketsan'da uzay fırlatma sistemleri alalında çalışan bir sistem mühendisimiz. Her iki kardeşimizin görevlerini en güzel şeklide yerine getireceklerinden hiçbir şüphe duymuyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin ilk uzay yolcularına Türk bayrakları emanet etti.