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Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının kabrini ziyaret etti

Genel Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının kabrini ziyaret etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı arifesinde Üsküdar'daki Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunan anne ve babasının kabrini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının kabrini ziyaret etti

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı arifesinde Üsküdar'daki Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunan anne ve babasının kabrini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'da ki konutundan ayrılarak Karacaahmet Mezarlığı'na gitti. Erdoğan Ramazan Bayramı arifesinde, annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabrini ziyaret etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Metin Başar - Genel

Recep Tayyip Erdoğan Ramazan Bayramı Karacaahmet Üsküdar Genel Haberler

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