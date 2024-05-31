Mourinho Fenerbahçe'de ne kadar kazanacak? İşte Mourinho'nun Fenerbahçe'den alacağı iddia edilen ücret!

Mourinho Fenerbahçe'de ne kadar kazanacak? Süper Lig devi Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın teknik direktör vaadi olan Jose Mourinho için sıcak bir gelişme yaşandı. Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşmeye imza attı. Peki, Mourinho Fenerbahçe'de yıllık ne kadar kazanacak? Mourinho'nun maaşı haberimizde...

MOURİNHO'NUN FENERBAHÇE'DE MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Fenerbahçe'nin başkan adayı Aziz Yıldırım'ın teknik direktör vaadi olan Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Ali Koç'un bu transferi bitirmesi başkanlık seçimi öncesi "Aziz Yıldırım'a büyük çalım" olarak nitelendirildi.

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'de ne kadar kazanacağı henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak iddialara göre Mourinho 2 yılda 40-45 milyon arası bir ücret olacak.

ALİ KOÇ TRANSFERİ BİTİRDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Ali Koç, Jose Mourinho ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Acun Ilıcalı ve Ali Koç, Londra'ya gidiyor. Jose Mourinho ile buluşup Şampiyonlar Ligi finalini beraber izleyecekler.

AZİZ YILDIRIM DEVREYE GİRMİŞTİ

Sarı-lacivertlilerin başkan adayı Aziz Yıldırım, geçtiğimiz gün açıklama yaparak, "Jose Mourinho imzayı attı, gelmeme durumu yok." ifadelerini kullanmıştı.