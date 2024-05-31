16 milyon emeklinin gündeminde, Haziran ayı maaşları ve bayram ikramiyesi ödeme tarihleri bulunuyor. Kurban Bayramı öncesinde bankalardan gelecek olan ödemeler bekleniyor. SSK, Bağ-Kur, ve Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlar, şehit yakınları, gaziler ve şampiyon sporcular da bayram ikramiyesi alacaklar. Bayram ikramiyesi miktarı 3.000 lira olarak belirlendi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bayram öncesinde ikramiyelerin hesaplara aktarılacağını duyurdu. Bu gelişmenin ardından emekli aylıklarının ödeme takvimi merak ediliyor. Haziran ayı emekli maaşları ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ödeme tarihleri açıklandı mı? İşte, yapılan son açıklamalar... EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK? Haziran ayı emekli maaşı bayramdan önce yatacak mı? İşte merak edilenler...

EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme programına ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamada çalışmaların devam ettiğini belirterek emekli ikramiyelerinin "Bayramdan önce vereceğiz, yakın zamanda takvim açıklanacak." ifadelerini kullandı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ikramiye ödeme programı Bakanlık tarafından açıklanacak.

EMEKLİ MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda ikramiye ödemelerine, her ayın 17'si ve 18'inde maaşlarını alanlardan başlanmıştı. Bu yıl ise ikramiye ödemelerinin bayram öncesinde 10 Haziran Pazartesi ve 14 Haziran Cuma günleri arasında tamamlanması bekleniyor. Emekli bayram ikramiyeleri, e-Devlet üzerinden sorgulanabilir. Alternatif olarak, emekliler maaş aldıkları bankaların mobil uygulamaları aracılığıyla maaşlarının yatıp yatmadığını kontrol edebilirler.

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda emekli ve memur maaşı ödemeleri öne çekilmemişti. Bu yıl için de emekli maaşlarının erken yatırılmasına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak 2023 yılında Kurban Bayramı öncesinde emeklilere maaşlar bayram öncesinde aktarılmıştı. Konunun önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda gündeme gelmesi bekleniyor.

Maaşlar öne çekilmediği durumda, aşağıdaki takvime göre yatırılacak:

4A SSK

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞ-KUR