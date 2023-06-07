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Cenk Tosun sakatlandı mı? Cenk Tosun neden ağladı?

Cenk Tosun sakatlandı mı? Cenk Tosun neden ağladı?

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Beşiktaş, Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında Konyaspor'u konuk ediyor. Maçın son anlarında yerde kalan Cenk Tosun gözyaşlarını tutamadı. Peki, Cenk Tosun sakatlandı mı? Cenk Tosun neden ağladı?

Son Dakika: Konyaspor'la 3-3 berabere kalan Beşiktaş, Süper Lig'i 3'üncü sırada tamamladıSon Dakika: Konyaspor'la 3-3 berabere kalan Beşiktaş, Süper Lig'i 3'üncü sırada tamamladı

Kendi sahasında Koyaspor'u ağırlayan Beşiktaş, maç 3-3 devam ederken üzücü anlar yaşandı. Cenk Tosun yerde kalırken tecrübeli golcü göz yaşlarını tutamadı. Peki, Cenk Tosun neden ağladı? Cenk Tosun sakatlandı mı?

CENK TOSUN SAKATLANDI MI?

Beşiktaş, Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında Konyaspor'u konuk ediyor. Siyah-Beyazlılar'a galibiyetten başka sonuç yaramıyor. Beşiktaş maçı kazanırsa, ligi ikinci olarak tamamlayacak. Beşiktaş, 6'da Gedson'la, 41'de Muleka'nın golüyle 2-0'ı buldu. Konyaspor, 2-0'dan geri dönüp maçta 3-2 öne geçti. Beşiktaş, Tayfur'la skoru 3-3'e getirdi. Ama Cenk Tosun'un göz yaşları taraftarı endişelendirdi.

Cenk Tosun maçın son anlarında sakatlık yaşadı ve göz yaşları ile sahadan sedye ile ayrıldı.

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