Paris'te yaşayan iş adamı Cem Uzan, Galatasaray'a 72 milyon euroluk bir sponsorluk teklifine hazırlanıyor. Uzan'ın teklifinin içinde bu sezonki performansıyla taraftarın gönlüne taht kuran Mauro Icardi'nin 40 milyon euroluk bonservisinin alınması da var. Peki, Cem Uzan, Galatasaray'a sponsor oldu mu? Cem Uzan, 72 milyon Euro verecek mi?

Galatasaray'ın sponsorluk iddialarına ilişkin yalanlama yaptığı Cem Uzan'dan bir açıklama geldi. Uzan, Galatasaray'a sponsor olacağını açıkça söyledi. Kulüp ise tüm sponsorluk görüşmelerinin yetkili bir komite tarafından yürütüldüğünü belirtmişti. Cem Uzan, Galatasaray'a sponsor oldu mu? 72 milyon Euro verecek mi?

CEM UZAN, GALATASARAY'A SPONSOR OLDU MU?

İş insanı Cem Uzan, "Markamı dünya çapında büyütmek istiyorum. Bu sebeple Galatasaray'a 5 yıllık sponsorluk teklifi yapacağız. En geç Cuma günü bu teklifi sunacağız. Teklif 72 milyon Euro'nun altında değil. Paketin içinde Icardi transferi de bir faktör" dedi.

Galatasaray'dan Cem Uzan'ın sponsorluk iddialarına ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüzün tüm sponsorluk görüşmeleri bu konuda yetkili bir komite tarafından yürütülmektedir. Bu görüşmeler arasında son günlerde sosyal medya ve basın organlarına konu olan kişi ve kurumlar bulunmamaktadır" denildi.