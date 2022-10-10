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Burak Bulut & Kurtuluş Kuş & İrem Derici - Alev Alev sözleri! 'Alev Alev' şarkı sözleri nedir? Şarkı hakkında bilgiler

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Burak Bulut & Kurtuluş Kuş & İrem Derici - Alev Alev sözleri! 'Alev Alev' şarkı sözleri nedir? Şarkı hakkında bilgiler

Burak Bulut, Kurtuluş Kuş ve İrem Derici üçlüsünün yeni şarkısı Alev Alev, Youtube'a yüklendi. Şarkı çok kısa süre içerisinde 3 milyon izlenmeyi ve 70 bin beğeniyi geçti. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Burak Bulut & Kurtuluş Kuş & İrem Derici - Alev Alev şarkı sözleri nelerdir? Alev Alev sözleri nedir? İşte tüm sözler...

Burak Bulut & Kurtuluş Kuş & İrem Derici - Alev Alev şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Burak Bulut'a aittir.

ALEV ALEV ŞARKI SÖZLERİ

Hayra alamet değil bu gidişler

Ayak yapıyor bana kıyak gülüşleri

Uçuruma paralel senle düşler

Hayat sinemasında tek seni izlerim

***

Karanlık gecelerim olsa da

Ben doyamıyorum sana

Açan güllerim solsa da

Dünya yansa da tek seni izlerim

***

Ateşi seviyorum gönlüm alev alev

Saza ağlıyor dertli kara kalem

Laf getirmem bu deli sevdama

Yanarım alev alev

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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