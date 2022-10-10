Burak Bulut & Kurtuluş Kuş & İrem Derici - Alev Alev sözleri! 'Alev Alev' şarkı sözleri nedir? Şarkı hakkında bilgiler

Burak Bulut, Kurtuluş Kuş ve İrem Derici üçlüsünün yeni şarkısı Alev Alev, Youtube'a yüklendi. Şarkı çok kısa süre içerisinde 3 milyon izlenmeyi ve 70 bin beğeniyi geçti. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Burak Bulut & Kurtuluş Kuş & İrem Derici - Alev Alev şarkı sözleri nelerdir? Alev Alev sözleri nedir? İşte tüm sözler...