Burak Bulut & Kurtuluş Kuş & İrem Derici - Alev Alev sözleri! 'Alev Alev' şarkı sözleri nedir? Şarkı hakkında bilgiler
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Burak Bulut, Kurtuluş Kuş ve İrem Derici üçlüsünün yeni şarkısı Alev Alev, Youtube'a yüklendi. Şarkı çok kısa süre içerisinde 3 milyon izlenmeyi ve 70 bin beğeniyi geçti. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Burak Bulut & Kurtuluş Kuş & İrem Derici - Alev Alev şarkı sözleri nelerdir? Alev Alev sözleri nedir? İşte tüm sözler...
Burak Bulut & Kurtuluş Kuş & İrem Derici - Alev Alev şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Burak Bulut'a aittir.
ALEV ALEV ŞARKI SÖZLERİ
Hayra alamet değil bu gidişler
Ayak yapıyor bana kıyak gülüşleri
Uçuruma paralel senle düşler
Hayat sinemasında tek seni izlerim
***
Karanlık gecelerim olsa da
Ben doyamıyorum sana
Açan güllerim solsa da
Dünya yansa da tek seni izlerim
***
Ateşi seviyorum gönlüm alev alev
Saza ağlıyor dertli kara kalem
Laf getirmem bu deli sevdama
Yanarım alev alev