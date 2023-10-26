"Yaprak Dökümü," Türk televizyon dizilerinin unutulmaz yapımlarından biridir. İlk olarak 2006 yılında izleyiciyle buluşan bu dizi, Türk dramalarının en sevilenleri arasında yer alır. Peki, Bugün Yaprak Dökümü var mı? Bugün Yaprak Dökümü saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Bugün Yaprak Dökümü var mı? Bugün Yaprak Dökümü saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Bugün Yaprak Dökümü var mı? Sorusu, Yaprak Dökümü dizisini güncel olarak izlemek isteyen kişiler tarafından arama motorları üzerinde araştırılmakta. Yaprak Dökümü, Ay Yapım imzalı, 2006-2010 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan aile ve drama türündeki Türk televizyon dizisidir. Oyuncu kadrosunda Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Gökçe Bahadır ve Fahriye Evcen yer almaktadır. Peki, Bugün Yaprak Dökümü var mı? Bugün Yaprak Dökümü saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

BUGÜN YAPRAK DÖKÜMÜ VAR MI?

Yaprak Dökümü Kanal D ekranlarında tekrar bölümleriyle yayınlanmaktadır. Bugün Yaprak Dökümü dizisi Kanal D yayın akışında yer almamakta. Bu nedenle Yaprak Dökümü bugün yayınlanmayacak fakat hafta içi her gün Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşmaya devam edecek.

YAPRAK DÖKÜMÜ NEDEN YOK?

Yaprak Dökümü dizisinin tekrarı bugün Kanal D ekranlarında yer almadı. Sebebi ise bilinmiyor. Dizinin yarın ekranlarda yer alması bekleniyor.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat TEKRAR

09:00 Neler Oluyor Hayatta? CANLI

11:00 Dilek Taşı TEKRAR

13:00 Gelinim Mutfakta YENİ BÖLÜM

16:00 Aşk ve Umut YENİ BÖLÜM

18:30 Kanal D Ana Haber CANLI

20:00 Ölümcül Makineler

22:30 Büyük Haydut