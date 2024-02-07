Bugün emekli olsam kaç para maaş alırım sorusu gündeme gelirken, e-devlet maaş zam yüzde hesaplama ekranı araştırılıyor. E-devlet üzerinden hesaplanan emekli maaş ekranı bir süredir kapalıydı. Verilerin yeniden yüklenmesiyle tekrar erişilebilir hale geldi. Artık emeklilik sonrası maaş hesaplamalarınızı güncel verilerle yapabilirsiniz. Bugün emekli olsam kaç para maaş alırım? E-Devlet maaş zam yüzde hesaplama ekranı! Detaylar haberimizdedir…

BUGÜN EMEKLİ OLSAM KAÇ PARA MAAŞ ALIRIM?

E-Devlet üzerinden, prim gün sayısı 3600'ü aşan çalışanların ne kadar emekli maaşı alabileceklerini görmeleri mümkün.

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EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMA

Emekli maaşı hesaplaması, çalışma süresi, ödenen prim miktarı gibi birçok faktöre bağlı olarak değişiklik gösterir.

Sosyal Güvenlik Kurumu, kendi web sitesinde emekli maaşı ve emeklilik zamanı hakkında bilgi verirken, kişinin emekli olduğunda alacağı maaşı açıklar.

E-DEVLET EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMA

e-Devlet'e giriş yapıldığında, "Ne kadar emekli maaşı alırım" şeklinde bir arama yapılarak SGK'ya kayıtlı olanlar için "4A Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama" sekmesine tıklanmalıdır. Ardından açılan penceredeki bilgilendirme yazısındaki işaretleme kutusu işaretlenmeli ve "Devam Et" butonuna tıklanmalıdır. Bu adımların ardından emekli maaşı hesaplaması yapılabilir.

4B BUGÜN EMEKLİ OLSAM NE KADAR MAAŞ ALIRIM?

e-Devlet'e giriş yapıldığında, Bağ-Kur sigortalıları için "4B Emekli Aylığı Hesaplama" şeklinde bir arama yapılması gerekmektedir. Ardından çıkan sonuçlar arasından bu seçeneğe tıklanmalı ve gerekli detaylar işaretlenmelidir. Bağ-Kur sigortalıları, 5400 günü doldurduktan sonra olası emekli aylıklarını görebilirler.