Borsa bayramda kapalı mı? Borsa İstanbul bugün kapalı mı, ne zaman açılacak?

Borsa İstanbul'da hisse senedi alıp satan yatırımcılar, Ramazan bayramında borsanın açık olup olmadığını merak ediyor.Bu nedenle Borsa bayramda kapalı mı? Sorusu araştırılıyor. Peki, Borsa bayramda kapalı mı? Borsa İstanbul bugün kapalı mı, ne zaman açılacak?

BORSA BAYRAMDA KAPALI MI?

Borsa İstanbul'un çalışma saatleri Ramazan Bayramı öncesinde belli oldu. Buna göre Borsa İStanbul bayram boyunca kapalı olacak.

RAMAZAN BAYRAMINDA BORSALAR AÇIK MI?

Borsa İstanbul, 8 Nisan Pazartesi günü tam gün, 9 Nisan Salı günü ise saat 13.00'a kadar işlem görecek.

2024 BORSA İSTANBUL TAKVİMİ

1 Ocak 2024, Pazartesi Yeni Yıl Tatili - Kapalı

9 Nisan 2024, Salı Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) - Saat 13:00'e kadar

10-11-12 Nisan 2024, Çarşamba-Perşembe-Cuma Ramazan Bayramı - Kapalı

23 Nisan 2024, Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Kapalı

1 Mayıs 2024, Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü - Kapalı

19 Mayıs 2024, Pazar Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı - Kapalı

15 Haziran 2024, Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) - Kapalı

16-17-18-19 Haziran 2024, Pazar-Pazartesi-Salı-Çarşamba Kurban Bayramı - Kapalı

15 Temmuz 2024, Pazartesi Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Kapalı

30 Ağustos 2024, Cuma Zafer Bayramı - Kapalı

28 Ekim 2024, Pazartesi Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) - Saat 13:00'e kadar

29 Ekim 2024, Salı Cumhuriyet Bayramı - Kapalı