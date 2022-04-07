Bir Zamanlar Çukurova canlı izle! ATV Bir Zamanlar Çukurova 131. yeni bölüm canlı izle! BZÇ yeni bölümde neler olacak?

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA CANLI İZLE!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümü bugün 7 Nisan Perşembe günü ATV'de başlayacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çolak Ağa konağı basıyor

Şermin'in Betül'ü alıp İstanbul'a dönmeye karar vermesiyle birlikte çılgına dönen Çolak adamlarıyla birlikte konağı basar. Bu sırada konağa gelen Fikret, Çolak'ın cezasını verince dengeler bir anda değişir.

Züleyha'yı ikna edebilmek için her yolu deneyen Hakan, farklı bir planla gerçek kimliğini ve istihbarat için çalıştığını açıklasa da başarılı olamaz. Tam da bu sırada Kerem Ali ve Leyla'nın doğum günü kutlaması için Züleyha ve Fikret'in bir araya gelmesi ve bu fotoğrafın "Yamanlar ve Fekeliler Yeniden Bir Arada!" şeklinde yorumlanması Hakan'ı çılgına çevirir.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Züleyha Yaman (Hilal Altınbilek): İstanbul'da bir terzidir.

Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık): Adana'nın yerlilerinden olan bir ağadır.

Fikret Fekeli/Yaman (Furkan Palalı): Adnan Yaman'ın gayrimeşru oğludur.

Lütfiye Duman (Hülya Darcan): Fikret'in teyzesidir.

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