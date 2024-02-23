Bilecik'te deprem mi oldu? Deprem oldu mu? Deprem kaç büyüklüğünde oldu?

Türkiye'de son dönemde meydana gelen irili ufaklı büyüklükteki depremlerle adeta bir beşik gibi sallanmaya devam ederken, bir korkutan haber de Bursa'dan geldi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın ( Afad ) geçtiği son dakika bilgisine göre, Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DEPREM Mİ OLDU?

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın ( AFAD) geçtiği son dakika bilgisine göre, Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İSTANBUL'DA HİSSEDİLDİ Mİ?

10.86 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı megakent İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. AFAD'ın Bursa Gemlik merkezli depreme ilişkin paylaşımı şu şekilde;