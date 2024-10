Bayhan kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Bayhan kaç yaşında, nereli? Bayhan biyografisi!

Bayhan, Aramızda Kalmasın programına konuk oldu. Canlı yayına çıkan şarkıcı Bayhan kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. Aramızda Kalmasın konuğu Bayhan kimdir? Bayhan kaç yaşında, nereli? Bayhan biyografisi! Aramızda Kalmasın konuğu Bayhan kimdir? Bayhan kaç yaşında, nereli? Bayhan biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

BAYHAN KİMDİR?

Bayhan Gürhan, Türk şarkıcı ve oyuncudur. İlk olarak 2003 yılında katıldığı Popstar Türkiye yarışmasıyla geniş kitlelerce tanınmasının ardından yarışma sonrası seslendirdiği şarkılarla da adından söz ettirdi.

Bayhan Gürhan, 14 Mart 1980 tarihinde Adana'da doğmuştur. Beş yaşından itibaren Almanya'da yaşamaya başlayan Bayhan, ilk müzik eğitimini de buradayken kaldığı yetiştirme yurdunda almıştır. Türkiye'ye kesin dönüş yapmasından bir süre sonra 2003 yılında katıldığı Kanal D'de yayınlanan Popstar Türkiye yarışmasında farklı yorumu ve kendine özgü tarzıyla adını geniş kitlelere duyurdu. Yarışmayı üçüncü olarak tamamlamasının ardından 2004 yılında ilk albümü Hayal Edemiyorum ve 2008 yılında Kısa Veda albümlerini piyasaya sundu. 2012 yılında Samanyolu TV'de yayımlanan Kendimize Doğru dizisinde Ayhan karakterini canlandırdı. 2013 yılında sokak müzisyenleri ile ilgili çekilen Benim Yolum isimli belgesel programının sunuculuğunu üstlendi. 2014 yılında Kanal D'de yayımlanan Ankara'nın Dikmen'i adlı dizide konuk oyuncu olarak yer aldı. 2015'te TRT İstanbul Kent Radyosu'nda Direkler Arası isimli radyo tiyatrosunun Tuzsuz Deli Bekir karakterini seslendirmiştir. 2021 yılına gelindiğinde Bayhan, ''İstanbul İstanbul Olalı'', ''Eller Günahkar'', ''Firuze'' gibi Sezen Aksu şarkılarının yanı sıra daha birçok şarkıyı yeniden yorumladığı Akustik albümünü yayımladı. Aynı yıl rapçi Zen-G ile ''İSTANBUL'' şarkısında düet gerçekleştirdi. 2024'te ise ilk olarak Grup Tual tarafından seslendirilen ''Tiryakinim'' isimli şarkıyı yeniden seslendirdi. Şarkı kısa süre içerisinde dijital platformlarda ve listelerde bir numara olmasının yanı sıra Spotify'da global listelerde bir numara olan ilk Türkçe şarkı ünvanını aldı.

Diskografi

2004 Hayal Edemiyorum DMC

2008 Kısa Veda Seyhan Müzik

2021 Akustik Locca Müzik

Single'ları

2020 Seninle Olmak Var Ya

2020 Sende Kalmış

2021 İSTANBUL (Zen-G ile düet)

2021 Alacakaranlık

2021 Gitme Annem

2021 Cefa (Doğu Swag ile düet)

2023 Odam Kireç Tutmuyor

2023 Yüce Dağ Başında Yanar Bir Işık

2024 Bütün Dünya Senin Olsun

2024 Bülbülüm Altın Kafeste

2024 Acılardayım

2024 Unchained Melody

2024 Fly Me to the Moon

2024 Tiryakinim

2024 Açık Yara

Filmografi

2012 Kendimize Doğru Ayhan İlk oyunculuk

2013 90'lar Müzikal Recep Sinema filmi / Başrol oyuncusu

Arif Pancar Arif Pancar

2014 Ankara'nın Dikmen'i Kendisi Konuk oyuncu

TV programları

Popstar Türkiye (yarışmacı, 2003-2004)

Ben Burdan Atlarım (yarışmacı, 2013)

Benim Yolum (sunucu, 2013)