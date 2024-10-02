Bayhan kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Bayhan kaç yaşında, nereli? Bayhan biyografisi!
Aramızda Kalmasın programının konuğu Bayhan oldu. Canlı yayına konuk olan şarkıcı Bayhan kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Aramızda Kalmasın konuğu Bayhan kimdir? Bayhan kaç yaşında, nereli?
Bayhan, Aramızda Kalmasın programına konuk oldu. Canlı yayına çıkan şarkıcı Bayhan kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. Aramızda Kalmasın konuğu Bayhan kimdir? Bayhan kaç yaşında, nereli? Bayhan biyografisi! Aramızda Kalmasın konuğu Bayhan kimdir? Bayhan kaç yaşında, nereli? Bayhan biyografisi! Detaylar haberimizdedir…
BAYHAN KİMDİR?
Bayhan Gürhan, Türk şarkıcı ve oyuncudur. İlk olarak 2003 yılında katıldığı Popstar Türkiye yarışmasıyla geniş kitlelerce tanınmasının ardından yarışma sonrası seslendirdiği şarkılarla da adından söz ettirdi.
Bayhan Gürhan, 14 Mart 1980 tarihinde Adana'da doğmuştur. Beş yaşından itibaren Almanya'da yaşamaya başlayan Bayhan, ilk müzik eğitimini de buradayken kaldığı yetiştirme yurdunda almıştır. Türkiye'ye kesin dönüş yapmasından bir süre sonra 2003 yılında katıldığı Kanal D'de yayınlanan Popstar Türkiye yarışmasında farklı yorumu ve kendine özgü tarzıyla adını geniş kitlelere duyurdu. Yarışmayı üçüncü olarak tamamlamasının ardından 2004 yılında ilk albümü Hayal Edemiyorum ve 2008 yılında Kısa Veda albümlerini piyasaya sundu. 2012 yılında Samanyolu TV'de yayımlanan Kendimize Doğru dizisinde Ayhan karakterini canlandırdı. 2013 yılında sokak müzisyenleri ile ilgili çekilen Benim Yolum isimli belgesel programının sunuculuğunu üstlendi. 2014 yılında Kanal D'de yayımlanan Ankara'nın Dikmen'i adlı dizide konuk oyuncu olarak yer aldı. 2015'te TRT İstanbul Kent Radyosu'nda Direkler Arası isimli radyo tiyatrosunun Tuzsuz Deli Bekir karakterini seslendirmiştir. 2021 yılına gelindiğinde Bayhan, ''İstanbul İstanbul Olalı'', ''Eller Günahkar'', ''Firuze'' gibi Sezen Aksu şarkılarının yanı sıra daha birçok şarkıyı yeniden yorumladığı Akustik albümünü yayımladı. Aynı yıl rapçi Zen-G ile ''İSTANBUL'' şarkısında düet gerçekleştirdi. 2024'te ise ilk olarak Grup Tual tarafından seslendirilen ''Tiryakinim'' isimli şarkıyı yeniden seslendirdi. Şarkı kısa süre içerisinde dijital platformlarda ve listelerde bir numara olmasının yanı sıra Spotify'da global listelerde bir numara olan ilk Türkçe şarkı ünvanını aldı.
Diskografi
2004 Hayal Edemiyorum DMC
2008 Kısa Veda Seyhan Müzik
2021 Akustik Locca Müzik
Single'ları
2020 Seninle Olmak Var Ya
2020 Sende Kalmış
2021 İSTANBUL (Zen-G ile düet)
2021 Alacakaranlık
2021 Gitme Annem
2021 Cefa (Doğu Swag ile düet)
2023 Odam Kireç Tutmuyor
2023 Yüce Dağ Başında Yanar Bir Işık
2024 Bütün Dünya Senin Olsun
2024 Bülbülüm Altın Kafeste
2024 Acılardayım
2024 Unchained Melody
2024 Fly Me to the Moon
2024 Tiryakinim
2024 Açık Yara
Filmografi
2012 Kendimize Doğru Ayhan İlk oyunculuk
2013 90'lar Müzikal Recep Sinema filmi / Başrol oyuncusu
Arif Pancar Arif Pancar
2014 Ankara'nın Dikmen'i Kendisi Konuk oyuncu
TV programları
Popstar Türkiye (yarışmacı, 2003-2004)
Ben Burdan Atlarım (yarışmacı, 2013)
Benim Yolum (sunucu, 2013)