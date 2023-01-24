Bakayoko Adana Demirspor'a mı gidiyor? Bakayoko Adana Demirspor'a mı geliyor? Bakayoko hangi takımda?

Süper Lig ekibi Adana Demirspor, kadrosunu dünyaca ünlü bir yıldızla daha güçlendirmeye hazırlanıyor. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği transfer döneminde yaşanan gelişmeler ise yakından takip ediliyor. Peki, Bakayoko Adana Demirspor'a mı gidiyor? Bakayoko Adana Demirspor'a mı geliyor?

Adana Demirspor, bonservisi Chelsea'de olan ancak 2 sezondur Milan'da kiralık olarak forma giyen Tiemoue Bakayoko'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Aratılanlar arasında ise Bakayoko Adana Demirspor'a mı gidiyor? Bakayoko Adana Demirspor'a mı geliyor? soruları yer alıyor.

BAKAYOKO ADANA DEMİRSPOR'A MI GİDİYOR?

Adana Demirspor, bonservisi Chelsea'de olan ancak 2 sezondur Milan'da kiralık olarak forma giyen Tiemoue Bakayoko'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Montella'nın kadrosunda görmeyi çok istediği yıldız futbolcunun, Mavi Şimşekler'den gelen teklifi kabul ettiği belirtiliyor. Milan'da iki senedir kiralık oynayan ve bonservisi Chelsea'de bulunan Tiemoue Bakayoko, Adana Demirspor'a imza atmaya çok yakın. İtalyan medyasında yer alan haberlere göre, Fransız futbolcu, Adana Demirspor'un teklifini kabul etti.

Bu sezon Milan formasıyla şans bulamayan 28 yaşındaki futbolcu, Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella'nın da kadrosunda görmeyi istediği futbolcuların başında geliyor.

TİEMOUE BAKAYOKO KİMDİR?

Doğum tarihi/Yaş: 17 Ağu 1994 (25)

Doğum yeri:Paris

Uyruk: Fransa

Boy: 1,89 m