Az önce deprem nerede oldu? SON DAKİKA Bugün deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi!
Az önce deprem nerede oldu? merak ediliyor. İstanbul'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre az önce deprem mi oldu merak ediliyor. Peki, Az önce deprem nerede oldu? SON DAKİKA Bugün deprem mi oldu? Yanıtı haberimizde...
Az önce deprem nerede oldu? Az önce deprem nerede oldu? sorusu araştırılıyor. Deprem olduğunu hissedenler yakınımdaki deprem araştırması yapmakta. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İstanbul'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!
DEPREM Mİ OLDU?
AFAD son depremler ve Kandilli son depremler listesine göre deprem mi oldu, deprem kaç şiddetinde oldu sorularına yanıt bulabilirsiniz. Aşağıdaki son dakika deprem listesi ile son depremler ve deprem şiddeti hakkında bilgi alabilirsiniz.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.
8 Şubat 2024 tarihinde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bir dizi deprem meydana geldi:
- Bolu'da, yerel saatle 07:09:31'de, 2.4 büyüklüğünde bir deprem, 40.79333°N, 31.50556°E koordinatlarında meydana geldi.
- Çorum'da, yerel saatle 07:01:45'te, 2.3 büyüklüğünde bir deprem, 40.67444°N, 34.37889°E koordinatlarında meydana geldi.
- Erzurum'da, yerel saatle 06:57:47'de, 1.9 büyüklüğünde bir deprem, 40.52056°N, 42.05028°E koordinatlarında kaydedildi.
- Kahramanmaraş'ta, yerel saatle 06:45:24'te, 1.5 büyüklüğünde bir deprem, 38.03861°N, 37.44944°E koordinatlarında Elbistan yakınlarında meydana geldi.
- Adıyaman'da, yerel saatle 06:41:46'da, 1.6 büyüklüğünde bir deprem, 37.84389°N, 37.85667°E koordinatlarında Gölbaşı yakınlarında meydana geldi.
- Kahramanmaraş'ta, yerel saatle 06:26:54'te, 2.9 büyüklüğünde bir deprem, 37.96611°N, 36.55194°E koordinatlarında Göksun yakınlarında meydana geldi.
- Kahramanmaraş'ta, yerel saatle 06:13:13'te, 1.4 büyüklüğünde bir deprem, 38.05944°N, 37.28583°E koordinatlarında Nurhak yakınlarında meydana geldi.
- Kahramanmaraş'ta, yerel saatle 06:04:36'da, 1.7 büyüklüğünde bir deprem, 37.47722°N, 36.95806°E koordinatlarında Dulkadiroğlu yakınlarında meydana geldi.
- Mersin'de, yerel saatle 05:41:22'de, 1.6 büyüklüğünde bir deprem, 36.82306°N, 33.61667°E koordinatlarında Mut yakınlarında kaydedildi.