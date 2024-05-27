Üye Girişi
Haberler

Az önce deprem mi oldu? Büyükçekmece'de kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Türkiye ve yakın çevresindeki depremleri listeleyerek vatandaşlara anlık bilgi sağlıyor. Kendi bölgesinde yaşanan depremleri merak edenler, AFAD'ın güncel deprem listesine başvurabilir. 27 Mayıs en son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu ve az önce deprem mi oldu merak ediliyor. Peki, en son deprem kaç şiddetinde oldu?

Az önce deprem mi oldu? En son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesinden takip edebilirsiniz. Türkiye'nin deprem kuşağında bulunması nedeniyle, depremler sık sık meydana gelebiliyor. 27 Mayıs az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

EN SON DEPREM NEREDE OLDU?

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Marmara Denizi'ndeki deprem İstanbul'un yanı sıra Tekirdağ'da da hissedildi.

Az önce deprem mi oldu? Büyükçekmece'de kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (Afad) yapılan açıklamada yerin 7 kilometre derinliğinde oluşan depremin, kıyıya 25 kilometre uzaklıkta meydana geldiği bildirildi. Merkez üssü Marmara Denizi olan deprem, İstanbul Avrupa Yakası'nın yanı sıra Tekirdağ'da da hissedildi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise AFAD'ın 3,8 olarak duyurduğu Marmara Denizi'ndeki depremin büyüklüğünü 3,9 olarak rapor etti.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Kandilli Rasathanesi Büyükçekmece İstanbul Türkiye Deprem AFAD Doğal Afetler Gündem Yaşam Haberler

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a salvolar

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a salvolar

 Rus askeri yetkili: Estonya'daki Narva, Letonya'daki Daugavpils ve Litvanya'daki Klaipeda'yı işgal etmeliyiz

Rus askeri yetkili: Estonya'daki Narva, Letonya'daki Daugavpils ve Litvanya'daki Klaipeda'yı işgal etmeliyiz

 'Fenerbahçe şampiyon olacak' diyen astrolog, canlı yayın açıp ana avrat küfretti

"Fenerbahçe şampiyon olacak" diyen astrolog, canlı yayın açıp ana avrat küfretti

Bakmadan Geçme

Filistin'e yardim ulaşıyor mu? Gazze'ye insani yardım ulaşıyor mu? GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI BİLET FİYATI NE KADAR? #127942 Galatasaray kupa töreni ne zaman, nerede? #9917 İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024! İstanbul baraj doluluk seviyesi nedir? Güncel baraj doluluk oranı! YİĞİT AKÜ (YIGIT) ne zaman halka arz olacak? Yiğit Akü kaç lot dağıtacak? Çocuk istismarını önlemek için neler yapılabilir? Çocuğun fiziksel istismara uğradığı nasıl anlaşılır? SÜPER KUPA FİNAL MAÇI NE ZAMAN 2024? #129349 Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa Final tarihi açıklandı mı, ne zaman? #9917 Seda Üren kimdir? Seda Üren kaç yaşında, nereli? Seda Üren biyografisi! 27 Mayıs Pazartesi 2024 Günlük Burç Yorumları! 27 Mayıs burç yorumları nedir? Öğretmenden 6 kız öğrenciye taciz! Olay ne, nerede oldu? Öğretmen ceza aldı mı? Selçuk Pehlivanoğlu kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Selçuk Pehlivanoğlu kaç yaşında, nereli? Selçuk Pehlivanoğlu biyografisi! "Fenerbahçe şampiyon olacak" diyen astrolog kimdir? Meral Güven kaç yaşında, nereli? Az önce deprem mi oldu? Büyükçekmece'de kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 27 Mayıs İstanbul'da nerede deprem oldu? İsrail, Gazze'de Filistinlilerin çadırlarını vurdu! Gazze'de ne oluyor? Gazze'de kaç kişi öldü? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 27 Mayıs günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
Mersin'deki zincirleme kazada hayatını kaybeden 10 kişinin kimlikleri belli oldu

Mersin'deki zincirleme kazada hayatını kaybeden 10 kişinin kimlikleri belli oldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title