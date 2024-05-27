Az önce deprem mi oldu? Büyükçekmece'de kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!

Az önce deprem mi oldu? En son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesinden takip edebilirsiniz. Türkiye'nin deprem kuşağında bulunması nedeniyle, depremler sık sık meydana gelebiliyor. 27 Mayıs az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

EN SON DEPREM NEREDE OLDU?

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Marmara Denizi'ndeki deprem İstanbul'un yanı sıra Tekirdağ'da da hissedildi.

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (Afad) yapılan açıklamada yerin 7 kilometre derinliğinde oluşan depremin, kıyıya 25 kilometre uzaklıkta meydana geldiği bildirildi. Merkez üssü Marmara Denizi olan deprem, İstanbul Avrupa Yakası'nın yanı sıra Tekirdağ'da da hissedildi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise AFAD'ın 3,8 olarak duyurduğu Marmara Denizi'ndeki depremin büyüklüğünü 3,9 olarak rapor etti.