Arka Sokaklar CANLI izle! 19 Ocak Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle!

Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, 18'inci sezona başladı. Sevilen dizi 19 Ocak Cuma akşamı 659'uncu bölümüyle ekrana geliyor. Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Arka Sokaklar CANLI izle!

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Arda, yaptıklarından sonra büyük vicdan azabı duyar. Ancak Arda'nın pişmanlığı bir işe yaramaz ve açığa alınır. Kimliğini ve silahını teslim eden Arda yargılanır. Polislikten uzaklaşan Arda'nın kendine zarar vermesinden korkulur.

Arda ıssız bir yerde hareketsiz şekilde bulunur. Peki Arda öldü mü?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arda köstebek mi?

Kadir, Kaburganın karşısına çıkmak için Komiser Mehmet ile sıkı bir antrenman programına girer. Kadir, kafes dövüşünde ölüm kalım mücadelesi verirken, Rıza Baba ve ekip çeteyi çökertmek için yoğun mesai harcar. Tüm bunlar yaşanırken Arda'nın gizli gizli telefon konuşmaları dikkatlerden kaçmaz. Peki Arda köstebek mi?