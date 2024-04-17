Anneler günü ne zaman? 2024 anneler günü hangi güne denk geliyor?

2024 anneler günü hangi aya denk geliyor merak konusu oldu. Bu sene anneler günü hangi tarihe geliyor araştırılıyor. Her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan anneler günü, 2024 senesinde hangi güne denk geleceği gündeme geliyor. Anneler günü ne zaman? 2024 anneler günü hangi güne denk geliyor? Detaylar haberimizdedir…

2024 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Bu sene anneler günü ne zaman olacağı merak ediliyor. 2024 yılında anneler günü hangi güne denk geliyor vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Anneler günü bu sene 12 Mayıs Pazar gününe denk geliyor.

ANNELER GÜNÜ NEREDEN ÇIKTI?

Anneler günü, anneleri onurlandıran özel bir gündür. Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanır. Bu günde anneler çeşitli hediyeler alır. Bu günü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar.

Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.