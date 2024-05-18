Ankaragücü Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ankaragücü Pendikspor maçı şifresiz mi?
Trendyol Süper Lig'de hedefine ulaşmak isteyen Ankaragücü Pendikspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Ankaragücü Pendikspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Ankaragücü Pendikspor maçı ne zaman?
Trendyol Süper Lig'de heyecanla beklenen müsabakada Ankaragücü Pendikspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Ankaragücü Pendikspor maçı şifresiz mi? Ankaragücü Pendikspor maçı hakemi kim? Ankaragücü Pendikspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Ankaragücü Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ankaragücü Pendikspor maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
ANKARAGÜCÜ PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Ankaragücü Pendikspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 4, Bein Sports beIN Connectkanallarından canlı maç izlenebilecek.
ANKARAGÜCÜ PENDİKSPORMAÇI HANGİ GÜN?
Ankaragücü Pendikspor maçı, 18 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.
ANKARAGÜCÜ PENDİKSPORMAÇI SAAT KAÇTA?
Ankaragücü Pendikspor maçı, saat 19:00'da başlayacak.
ANKARAGÜCÜ PENDİKSPORMAÇI NEREDE OYNANACAK?
Ankaragücü Pendikspor karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, Ankara'da, Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.